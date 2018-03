Stronach/Hagen: Das wichtigste Schulbuch ist in Österreich das Parteibuch

Team Stronach fordert Entpolitisierung des Bildungssystems

Wien (OTS) - "Das wichtigste Schulbuch in Österreich ist das Parteibuch. Das muss sich endlich ändern. Wir brauchen endlich parteiunabhängige Direktoren. Das Team Stronach fordert, dass die Eltern die Direktoren wählen und diese sich ihre Lehrer selbst aussuchen können. Das wäre eine echte Entpolitisierung", sagte Team Stronach Abg. Christoph Hagen im Rahmen der Sondersitzung des Nationalrates.

Hagen verwies auf die Unterschiede in der pädagogischen Ausbildung zwischen Österreich und der Schweiz. "In Österreich bekommt jeder Absolvent der pädagogischen Hochschule eine Lehrerstelle. In der Schweiz gibt es zuerst eine Aufnahmeprüfung, wenn diese bestanden wird müssen zwei Probejahre absolviert werden. Danach gibt es eine Anstellung, die auch anständig bezahlt wird. Das sollte auch in Österreich so sein. Aber es muss auch möglich sein, dass nicht geeignete Lehrer wieder abgezogen werden können."

Der Team Stronach Abgeordnete machte weiters darauf aufmerksam, dass die Eltern viel Geld für Nachhilfe für ihre Kinder aufwenden müssen. "Für das Versagen des Bildungssystems dürfen nicht die Eltern verantwortlich gemacht werden", sagte Hagen.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at