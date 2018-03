Korun zu Bootsflüchtlingen: Solidarisches EU-Asylsystem muss her

Verantwortung und Kosten innerhalb der EU fair teilen

Wien (OTS) - "Die vergangenen Jahre haben eines klar gezeigt: Es führt kein Weg an einer gemeinsamen, solidarischen Asylpolitik vorbei. Die Staaten an den EU-Außengrenzen einfach alleine zu lassen, produziert Chaos. Gleichzeitig gibt es in der EU einen Unterschied von fast 90 Prozent bei der Asylanerkennung für ein und dieselbe Flüchtlingsgruppe undd für all das gibt es keine Lösungen. Wir brauchen dringend ein gemeinsames und solidarisches Asylsystem in der EU, in dem wir gemeinsam die Verantwortung für die - weltweit gesehen wenigen - Schutzsuchenden übernehmen, die in der EU ankommen", fordert die Grüne Menschenrechtssprecherin Alev Korun angesichts des aktuellen Flüchtlingsdramas an Italiens Küste.

Um Verantwortung und die Kosten der Asylverfahren in der EU fair zu teilen, braucht es außerdem eine Änderung des Dublin II-Abkommens. Korun: "Das Ziel der EU, die sich selbst gerne als Bastion der Menschenrechte sieht, sollte es sein, ein starkes europäisches Asylsystem zu etablieren, kein Abschreckungssystem. Dass wir davon noch weit entfernt sind sehen wir an den täglichen Flüchtlingstragödien und dem gezielten Wegschauen der EU Binnenländer bei Hilfersuchen der EU Küstenländer."

