Regionale Abgeordnete können zur Entschärfung regionaler Konflikte beitragen

IRE-Expertenkonferenz in Vukovar

Vukovar, Kroatien (OTS) - Die Vermittlung von europäischen Grundwerten, darunter Demokratie, Solidarität, Menschenrechte, Minderheitenschutz u. a. und EU-Politiken einerseits und als Überbringer der Interessen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger an die EU-Institutionen andererseits zählt zu den wichtigen Aufgaben der Mitglieder regionaler Versammlungen, erklärte der Vorsitzende des Institut der Regionen Europas (IRE), Franz Schausberger, anlässlich einer vom IRE organisierten Fachkonferenz, die am Mittwoch, 18. 9. 2013 in Vukovar, Kroatien stattfand.

Gerade durch ein klares Bekenntnis der Regionalversammlungen zur Umsetzung der Minderheitenrechte können die regionalen Abgeordneten wesentlich zur Entschärfung regionaler Konflikte, wie sie in jüngster Zeit in Vukovar ausgebrochen waren, entschärfen. An der Konferenz nahmen die Vertreter der demokratisch gewählten Versammlungen von HR, SRB/Vojvodina und BiH teil. Die Regionen aller Länder hätten seit den 80-er Jahren erkannt, dass sie auf vielen Gebieten ganz unmittelbar von der Politik der EU betroffen sind, weshalb sie zunehmend europapolitisch aktiv geworden sind, erklärte Schausberger. Allerdings seien es vor allem die Regionalregierungen und -exekutiven und auch hier in unterschiedlicher Intensität; Landes- und Regionalparlamente und Regionalversammlungen stünden in der Europapolitik immer noch am Rande. "Ich bin überzeugt, dass vielen Mitgliedern von Regionalversammlungen gar nicht bewusst ist, dass sie in der Europapolitik durchaus Möglichkeiten haben, auf ihre Politiker der Zentralregierungen und auf die EU-Ebene Einfluss zu nehmen", meinte Schausberger.

Die österreichische Botschafterin in Zagreb, Andrea Ikic-Böhm, appellierte an die EU Beitrittskandidaten, das Thema EU frühzeitig zu kommuniziert und von den vielen EU-Programmen Gebrauch zu machen. Die Regionen müssten ihre Aufgabe auch darin sehen, die Bürger von konkreten Resultaten zu überzeugen und sie bestenfalls in die Aktivitäten zu involvieren.Sie wies darauf hin, dass das IRE-Netzwerk erfolgsversprechend ist, denn mehr als die Hälfte der kroatischen Regionen gehören diesem Netzwerk an. Österreich steht dem neuen EU-Mitgliedsland als Partner weiterhin zur Verfügung, erklärte die Botschafterin.

