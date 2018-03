Klacska: Keine weiteren Belastungen des Transportgewerbes!

Verkehrswirtschaft leidet unter hoher Abgabenbelastung, hohen Mautgebühren und Zulassungskosten sowie zu vielen Fahrverboten

Wien (OTS/PWK648) - Anlässlich der Präsentation der Quartalszahlen der heimischen Transportwirtschaft forderte Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), heute (Mittwoch) "ein Ende der ständig steigenden Belastungen für das Transportgewerbe!" Die gesamte Verkehrswirtschaft - Straßengüterverkehr, Schienengüterverkehr sowie Schifffahrt und Luftfrachtverkehr - sei global und auch im europäischen Vergleich im Wachsen begriffen, "dass diese Entwicklung an Österreich vorbeigeht, ist aber ein Warnsignal", so Klacska. Gründe für die stotternde Entwicklung in Österreich seien unter anderem die hohe Abgabenbelastung der heimischen Betriebe, die im europäischen Vergleich zu hohen Mautgebühren, die Zulassungskosten für Neufahrzeuge oder die Inflation an Fahrverboten für den Lkw-Verkehr, die zu kostenintensiven Umwegverkehren führen.

Gerade beim Thema "Fahrverbote für Lkw" müsse ein Umdenken stattfinden. Klacska: "Unsere Transporteure können viel zu oft nicht die kürzeste Strecke fahren. Zwischen 2.000 und 8.000 Kilometer pro Jahr und Lkw machen die Umwegverkehre aus. Dadurch entstehen volkswirtschaftliche Folgekosten von bis zu 285 Millionen Euro pro Jahr sowie ein zusätzlicher CO2-Ausstoss von bis zu 500.000 Tonnen pro Jahr!" In diesem Zusammenhang wies Klacska auch auf Tempobegrenzungen für schwere Lkw in der Nacht auf 60km/h hin, die gerade auf Autobahnen das Gefahrenpotenzial für Unfälle auf Grund des dadurch entstehenden hohen Tempounterschieds zwischen Lkw und Pkw erhöhe. Hier sollte zumindest über eine Erhöhung des Maximaltempos für Lkw auf 80km/h nachgedacht werden. In diesem Zusammenhang wies Klacska auf die, diese Woche auch von Verkehrsministerin Doris Bures zwar in anderem Zusammenhang angesprochenen, hohen Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen Pkw und Lkw als häufigen Grund für Unfälle hin und forderte Bures auf, diese abzuschaffen. "denn aufgrund moderner lärmarmer Fahrzeugtechnologie und der zahlreichen Investitionen in den Lärmschutz auf Autobahnen und Schnellstraßen, ist diese Regelung längst überholt", so Klacska.

In Punkto "Maut als Standortfaktor" betonte Klacska, dass die Mauttarife für Lkw in Österreich im Vergleich zu benachbarten EU-Staaten besonders hoch und dadurch wettbewerbsgefährdend seien. Ein 40-Tonnen Lkw komme in Österreich bei einer entrichteten Maut von 50 Euro nur 140km weit. Im Vergleich dazu kann derselbe Lkw in Deutschland 323km, in der Tschechischen Republik 316km, in Italien 311km, in der Slowakei 265km und in Ungarn immerhin noch 216km fahren. Die fahrleistungsabhängige Maut am hochrangigen Straßennetz für alle Kfz über 3,5 Tonnen sei ein erheblicher Kostenfaktor zulasten der Transportwirtschaft. Hinzu komme, dass die Fahrleistungen in den letzten Jahren nicht so hoch gestiegen seien wie das Mautaufkommen. Klacska: "Die Mauten sind hingegen überproportional gestiegen!"

Seit 2010 werden die Mautsätze alle zwei Jahre zusätzlich zur Valorisierung auch einer gestaffelte Erhöhung nach EURO-Emissionsklassen unterzogen. Für 2014 stehen demnach wieder eine Valorisierung und zugleich auch eine Nachjustierung der ökologischen Staffelung an. Dieser zusätzliche Kostenschub ist vor dem Hintergrund der aktuellen Kostenbelastung und Wettbewerbssituation für die Transportwirtschaft nicht zu verkraften und auch nicht gerechtfertigt. Da nahezu die Hälfte der Mauteinnahmen, gemessen an den Fahrleistungen, von inländischen Fahrzeugen erbracht wird, ergibt sich eine direkte finanzielle Belastung für die österreichischen Unternehmen aufgrund der fahrleistungsabhängigen Maut in Höhe von rd. 500 Mio. Euro im Jahr 2012.

"Die ASFINAG leistet gute Arbeit, aber ihre Einnahmen dürfen nicht zum Stopfen anderer Budgetlöcher verwendet werden", so Klacska. Selbst wenn man das Prinzip der Valorisierung als automatische Abgeltung der jährlichen Teuerung akzeptiere, bleibe die Frage offen, warum nicht nur jene Kostenelemente, die einer tatsächlichen Teuerung unterliegen (z.B. Personalkosten, Sachaufwand etc.), dafür herangezogen werden und nicht das gesamte Volumen der Mauteinnahmen als Bemessungsgrundlage bzw. Anknüpfungspunkt dienen soll. Klacska:

"Wir sprechen uns daher generell für einen Stopp von zusätzlichen Mauttariferhöhungen in Österreich aus und fordern die Streichung der im Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 (BStMG) verankerten Verpflichtung zur jährlichen Inflationsanpassung, insb. im Bereich der fahrleistungsabhängigen Maut sowie der Aussetzung der geplanten Tarifanpassung aus der Nachjustierung der Emissionsklassen!"

Erik Wolf, Geschäftsführer der Bundessparte Transport und Verkehr, ging in seinen Ausführungen auf die aktuelle Entwicklung des Transportgewerbes ein: "Bei Lkw über 3,5 Tonnen und Sattelzugmaschinen wurden in den Anfangsmonaten 2013 weniger Fahrzeuge neu zugelassen als im jeweiligen Vergleichsmonat 2012. Im Mai, Juni und August konnte dieser Trend durchbrochen werden und mehr Fahrzeuge wurden zugelassen als im jeweiligen Vergleichsmonat von 2012. Im EU Vergleich vom 1. Halbjahr 2013 liegen Österreichs Neuzulassungen bei Lkw über 3,5t und Sattelzugmaschinen trotz Rückgängen leicht über dem EU-Schnitt und Deutschland." Der Straßengüterverkehr heimischer Unternehmen ist im 1. Quartal 2013 um insgesamt 6,9% auf 58 Millionen Tonnen gesunken. Auch im Schienengüterverkehr hält der rückläufige Trend beim Transportaufkommen österreichischer Unternehmen weiterhin an und belief sich im 1. Quartal auf -10,4% zum Vorjahresquartal.

Die Donauschifffahrt entwickelte sich am Jahresanfang weiterhin erfreulich: Im 1. Quartal konnte eine Steigerung von 16,2% beim Transportaufkommen erzielt werden. Somit verzeichnete dieser Verkehrsträger steigende Tonnagen seit dem 2. Quartal 2012 (jeweils zum Vergleichsquartal des Vorjahres gesehen). Auch im Luftfrachtaufkommen setzte sich der Rückgang im 1. Quartal 2013 mit 7% fort. In der Monatsbetrachtung des - bei weitem aufkommensstärksten - Flughafen Wien-Schwechat werden seit Juni aber wieder Zuwächse des Luftfrachtaufkommens verzeichnet. Im August 2013 wurde mit knapp 19.800 Tonnen um 4,8% mehr transportiert als im August des Vorjahres. (BS)

