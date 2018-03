TÜV AUSTRIA vergab Wissenschaftspreis 2013

Wien (OTS) - Von mitdenkenden Autoscheinwerfern, über alternative Stromquellen für Elektronikgeräte bis zum Thema Risikomanagement: Die Prüf- und Zertifizierungsstelle TÜV Austria hat am 17. September in Wien zum zweiten Mal einen Wissenschaftspreis verliehen. Ziel des in drei Kategorien vergebenen und mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Preises sei unter anderem eine Anerkennung für das Ingenieurwesen und ein Ansporn für Fachkräfte im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich, teilte TÜV Austria mit.

In der Kategorie "Wissenschaftliche Arbeiten an Universitäten und Fachhochschulen" konnten Elisabeth Plankenauer von der Technischen Universität (TU) Graz mit ihrer Dissertation zum Thema "E-Mobility" und Thomas Goiser von der FH Campus Wien mit seiner Master Thesis zum Thema "Risikomanagement und -kommunikation" überzeugen.

Hilfe zur Selbsthilfe in Entwicklungsländern will ein Projekt bereitstellen, das in der Kategorie "Abschlussarbeiten an HTL" ausgezeichnet wurde. Andreas Bertsch, Matthias Daxer und Ludwig Pfister, Wirtschaftsinformatik-Absolventen an der HTL Innsbruck, entwickelten Möglichkeiten zur nachhaltigen Energieumwandlung. Konkret haben sie gezeigt, wie man aus verschiedenen Energiequellen Strom für den Betrieb von Handys und Laptops gewinnen kann.

In der Kategorie "Beispiele aus der Unternehmenspraxis" machten zwei Innovationen das Rennen: Die ZKW Group aus dem niederösterreichischen Wieselburg mit ihrem "mitdenkenden" Autoscheinwerfer "LED-Matrix-Lichtsystem", sowie die zwei Restauratorinnen am Technischen Museum Wien, Valentina Ljubic und Martina Wetzenkircher, mit ihrer Projektarbeit zur Sanierung und Ausstellung von Sammlungsgegenständen, die asbesthaltiges Material aufweisen.

Gesucht wurden Dissertationen, Diplomarbeiten, HTL-Abschlussarbeiten und Beispiele aus der Unternehmenspraxis zu den "TÜV-Kernthemen" Sicherheit, Technik, Umwelt, Qualität und Nachhaltigkeit. Eingereicht wurden dieses Jahr insgesamt 45 Arbeiten, nach 23 im Vorjahr. Die Verleihung fand unter dem Ehrenschutz von Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle (ÖVP) und im Beisein von unter anderem Barbara Weitgruber, Sektionschefin Wissenschaftliche Forschung & Internationale Angelegenheiten (BMWF), Johann Marihart (Präsident TÜV Austria), Stefan Haas (CEO TÜV Austria) und Christoph Neumayr (Generalsekretär Industriellenvereinigung) statt.

Haas zeigte sich mit der Resonanz auf die Ausschreibung zufrieden und würdigte die Qualität der Arbeiten sowie die darin enthaltenen "Lösungsmöglichkeiten, Zukunftsperspektiven, innovativen Einfälle und die Nachhaltigkeitsgedanken".

Die Ausschreibung für den "TÜV Austria Wissenschaftspreis" 2014 ist bereits eröffnet, Einsendeschluss ist der 30. Juni 2014. Neben einem Geldpreis von 15.000 Euro besteht die Möglichkeit, eingereichte Arbeiten im Verlag der TÜV Austria Akademie zu veröffentlichen.

