Imagestudie zeigt: Positives Allgemeinbild von der Niederlande, aber noch viel ungenutztes Potenzial in Wissenschaft und Technik

Heidelberg (ots) - Eine Management Summary der Studie liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar

Weltoffen, pragmatisch, flexibel und liberal - das sind Werte, die Top-Entscheider in Deutschland mit den Niederlanden verbinden. Als zuverlässigen Partner in der Zusammenarbeit und als erfolgreiche Handelsnation sieht man das Nachbarland im Westen. Besonders stark wahrgenommen werden Agrarwirtschaft und Wassermanagement. Gleichzeitig wird deutlich, dass niederländisches Know-how in den Bereichen Wissenschaft und Technologie in Deutschland viel weniger präsent ist. Insbesondere in innovativen Branchen wie IT oder Medizintechnik ist niederländische Leistungsstärkeweitgehend unbekannt. Hinzu kommt eine relativ geringe Bekanntheit niederländischer Marken in Deutschland.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung in Heidelberg im Auftrag der Niederländischen Botschaft durchgeführt hat. Die Untersuchung hat das Ziel, das Image der Niederlande seitens deutscher Top-Entscheider zu erforschen.

Hierzu wurden in der ersten Jahreshälfte über 70 Einzelinterviews mit hochrangigen Vertretern der deutschen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf Befragungen im Süddeutschen Raum, NRW und Berlin.

Im inhaltlichen Fokus der qualitativen Marktforschungs-Studie stehen wahrgenommene Stärken und Schwächen der Niederlande sowie Potenziale und Barrieren seitens relevanter Stakeholder in Deutschland. Die Ergebnisse sind online einsehbar unter: www.niederlandeweb.de sowie unter www.g-i-m.com

Rückfragen & Kontakt:

Auskünfte zu Inhalten und Zielen der Studie:

Botschaft des Königreichs der Niederlande

Abteilung Kultur und Kommunikation

Klosterstraße 50

10179 Berlin

BLN-PCZ @ minbuza.nl

Tel.: +49 (0)30 20956420

www.niederlandeweb.de

http://www.facebook.com/botschaft.nl



Auskünfte zu Methodik und Durchführung der Studie:

GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH

Goldschmidtstraße 4-6

69115 Heidelberg

06221 83 28 85

info @ g-i-m.com

www.g-i-m.com