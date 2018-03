"ORF-Lange Nacht der Museen XIV" am 5. Oktober 2013

ORF-Generaldirektor Wrabetz: "Die größte Kulturinitiative Österreichs - mit fast 700 teilnehmenden Institutionen"

Wien (OTS) - Zum bereits vierzehnten Mal öffnen bei der "ORF-Langen Nacht der Museen" am 5. Oktober Museen, Kulturinstitutionen und Galerien in ganz Österreich sowie in Liechtenstein ihre Tore -insgesamt nehmen 693 Häuser daran teil. Unter dem Motto "Nachtschwärmer" kann mit nur einem einzigen Ticket von 18.00 Uhr bis 1.00 Uhr Früh Kunst und Kultur erkundet werden. ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz präsentierte diese einzigartige Kulturinitiative am Mittwoch, dem 18. September, gemeinsam mit Rebekka Reuter, Chefkuratorin der Galerie OstLicht, Dr. Wolfgang Kos, Direktor des Wien Museums, Dr. Tobias G. Natter, Direktor des Leopold Museums, Mag. Dr. M. Christian Ortner, Direktor des Heeresgeschichtliches Museum, sowie Dr. Kristin Hanusch-Linser, Konzernsprecherin der ÖBB, die die "ORF-Lange Nacht der Museen" unterstützen und dafür ein eigenes Angebot geschnürt haben. Informationen über alle teilnehmenden Einrichtungen in allen Bundesländern sowie spezielle Programmangebote und vieles mehr sind unter http://langenacht.ORF.at zu finden.

"ORF-Lange Nacht der Museen" - Nachtschwärmer aufgepasst

Kunst und Kultur für alle Menschen erlebbar zu machen ist seit jeher die Devise der "ORF-Langen Nacht der Museen". Und die Zahlen sprechen für sich, mehr als 4,2 Millionen Besuche gab es seit der Initiierung des Kulturhighlights im Jahr 2000. 693 Häuser - so viele wie noch nie zuvor - machen die "ORF-Lange Nacht der Museen XIV" zum Fixpunkt in jedem Kulturkalender.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Der ORF ist in seiner Vielfalt der wichtigste Kulturvermittler des Landes. Den Menschen Lust auf Kunst und Kultur zu machen ist eine Kernaufgabe des ORF. Wir organisieren nicht nur die 'Lange Nacht der Museen', sondern motivieren die Österreicherinnen und Österreicher dazu, sich mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzten. Menschen, die nicht jeden Monat ins Museum gehen, sollen mit dieser Initiative dazu angeregt werden, sich auf dieses nächtliche Ereignis einzulassen. Die 'Lange Nacht' ist in diesem Umfang europaweit einzigartig, und wir freuen uns darüber, diese Aktion in den Kanälen des ORF - von Radio über Internet bis hin zum TV, vor allem in den Programmen der Landesstudios, begleiten zu dürfen. Diese Initiative ist ein großes Anliegen, weil der ORF hier etwas leistet, das nur er kann: Wir bringen den Menschen in Österreich ihre eigene Kultur mit dieser 'Nacht der offenen Türen' näher."

Bewährter Ausgangspunkt: "Treffpunkt Museum"

In jeder Landeshauptstadt bietet sich ein "Treffpunkt Museum" als zentraler Sammelplatz für alle Besucherinnen und Besucher an -einzige Ausnahme ist Vorarlberg, hier ist er in Dornbirn. Zusätzlich finden sich in Vorarlberg jeweils Knotenpunkte in Bregenz, Feldkirch und Hohenems. Auch in Villach und Krems wird jeweils ein zusätzlicher "Treffpunkt Museum" eingerichtet.

Bei jedem "Treffpunkt Museum" sind Tickets, Booklets mit umfangreichen Informationen zu den Programmangeboten und Infos zu den Bus- und Fußrouten der "ORF-Langen Nacht der Museen" erhältlich. Gleichzeitig nehmen hier die meisten Bus- und Fußrouten ihren Ausgang.

Tickets kosten regulär EUR 13,- und gelten am 5. Oktober 2013 von 18.00 bis 1.00 Uhr als Eintrittskarte für alle beteiligten Institutionen sowie als Fahrschein für Shuttlebusse zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten der jeweiligen Stadt. Ermäßigte Tickets kosten EUR 11,- und gelten für Schüler/innen, Studentinnen/Studenten, Seniorinnen/Senioren, Menschen mit Behinderungen, Präsenzdiener und Ö1-Club-Mitglieder. Regionale Tickets kosten EUR 6,- und ermöglichen den Eintritt in regionale Museen eines Bundeslandes (ohne Shuttlebus-Service). Der Eintritt für Kinder bis 12 Jahre ist frei.

Im Vorverkauf ist das Ticket bei allen teilnehmenden Museen und Kulturinstitutionen erhältlich, in diesen und am "Treffpunkt Museum" auch am Tag der Veranstaltung. Zusätzlich bietet der ORF auch heuer die Möglichkeit, Tickets für die "ORF-Lange Nacht der Museen" bereits vorab im Internet zu bestellen. Unter http://tickets.ORF.at können bis 29. September Eintrittskarten geordert werden - etwaige Wartezeiten für Ticketabholungen vor den Veranstaltungsorten bleiben damit erspart.

Kunst- und Kulturerlebnis speziell für Kinder

Seit jeher wird bei der "ORF-Langen Nacht der Museen" den Jüngsten besonderes Augenmerk gewidmet, um ihr Interesse an Kunst zu wecken und sie als zukünftige Kunstgenießer/innen zu gewinnen. Mehr als 250 Museen in ganz Österreich warten mit kindergerechten Zusatzangeboten auf und präsentieren Kunst und Kultur, die viel Freude und Spaß bereiten. Alle Museen, die ein spezielles Kinderprogramm anbieten, sind in den Booklets durch das Icon "Kinderaktion" leicht zu erkennen. Der beliebte "Kinderpass" wird wieder in ganz Österreich aufliegen - jeder Museumsbesuch des teilnehmenden Kindes wird in diesem Pass bestätigt und ab dem dritten Besuch mit einem kleinen Überraschungsgeschenk belohnt.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die "ORF-Lange Nacht der Museen"

Die Tickets in Wien gelten vom 5. Oktober, 16.00 Uhr, bis 6. Oktober 2013, 3.00 Uhr, als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel inkl. Nightline-Busse (für Kinder unter 12 Jahren in Begleitung des Karteninhabers).

Darüber hinaus können damit die Shuttlebusse der "ORF-Langen Nacht der Museen" gratis genutzt werden. Die Linien der Shuttlebusse sind an das U-Bahn-Netz angebunden und ermöglichen so eine individuelle Routenplanung.

Außerdem bieten die ÖBB ein Kombiticket ab EUR 22,- zur "ORF-Langen Nacht der Museen" 2013 bzw. inkl. Nächtigung im 4-Sterne-Hotel ab EUR 99,- an. Darin enthalten sind die Bahnfahrt sowie das Ticket für die "ORF-Lange Nacht der Museen". Nähere Informationen gibt es unter railtours.oebb.at.

Detaillierte Informationen zu den teilnehmenden Museen und den speziellen Programmen finden sich in den bundeslandspezifischen Booklets und im Internet unter http://langenacht.ORF.at.

