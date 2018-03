FPÖ-Walter Rosenkranz: Sonderschule muss bleiben

Nicht alle Kinder für Inklusionsklassen geeignet

Wien (OTS) - Die Forderung des Grünen-Nationalrats Karl Öllinger, die Sonderschulen gänzlich abzuschaffen, lehnt FPÖ-Bildungssprecher und Vorsitzender des parlamentarischen Unterrichtsausschusses NAbg. Dr. Walter Rosenkranz ab: "Die Inklusionspädagogik in unseren Schulen ist schon in Ordnung und hat ihre Berechtigung. Es gibt aber auch schulpflichtige Kinder, die in regulären Schulklassen nicht unterrichtet werden können. Es haben daher auch unsere erstklassigen Sonderschulen mit ihren hervorragenden Lehrern ihre Daseinsberechtigung und müssen auf jeden Fall auch in Zukunft bestehen bleiben", so Rosenkranz.

