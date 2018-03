Nikolaus Prinz: Differenziertes Bildungssystem braucht Wahlfreiheit

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Was wir brauchen, ist ein ausgewogenes, differenziertes und bedarfsgerechtes Bildungssystem, in dem unsere Kinder ihre Stärken individuell entwickeln und ihre Schwächen rechtzeitig erkennen können. Dazu gehört in allererster Linie Selbstbestimmung und Wahlfreiheit sowie Vielfalt statt Einheitsbrei. Das sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Abg. Nikolaus Prinz in seiner Rede anlässlich der Sondersitzung im Nationalrat.

Mit der Einführung der Neuen Mittelschule bei gleichzeitiger Beibehaltung der Gymnasien wurde ein wichtiger Schritt hin zur Qualitätssicherung gemacht. "Dabei haben wir von der Volkspartei darauf geachtet, dass das verfassungsrechtlich abgesicherte differenzierte Schulsystem in vollem Umfang erhalten bleibt", lehnt Prinz Bestrebungen, die in Richtung eines Einheitsbreis gehen, ab. "Wir stehen für Vielfalt, denn diese gewährleistet, dass unsere Kinder und Jugendlichen jene Bildungsmöglichkeiten auswählen können, die ihren jeweiligen Neigungen und Interessen am besten entsprechen", so der ÖVP-Abgeordnete.

Zwangsverpflichtungen und Bevormundung, wie sie von manchen Funktionären der SPÖ und der Grünen in der Bildungsdebatte eingebracht wurden, sind für Prinz weit von der Realität entfernt, was sich Familien für ihre Kinder wünschen. "Die Familien wollen Wahlfreiheit und ein differenziertes Angebot", kritisiert der ÖVP-Nationalrat etwa die "Zukunftsvision" des Wiener Bürgermeisters, wonach alle Kinder in eine Ganztagsschule geschickt werden sollen. Als "realitätsfern" bezeichnet Prinz daher die SPÖ-Forderung nach Verdoppelung der Ganztagsschulen. "Wollen SPÖ und Grüne ernsthaft den Besuch einer Musikschule oder eines Fußballklubs für Kinder verbieten? Aber nein, stattdessen kommt von der SPÖ der unsoziale Vorschlag, diese Kinder in die Privatschulen zu schicken. In Zeiten wie diesen zählt offenbar das linke Herz mehr als die Bedürfnisse von Eltern und Schülern", so Prinz.

Qualitätsvolle ganztägige Schulangebote brauchen neben ausreichend Personal vor allem auch eine entsprechende Infrastruktur. "Ebenso klar ist, dass wir es mit der schulpartnerschaftlichen Mitbestimmung ernst meinen und Aushebelungsversuchen von Rot-Grün entschieden entgegentreten werden", fordert Prinz, dass auch in Zukunft die Schulpartner über den Standort einer ganztägigen Schulform entscheiden sollen.

