Nationalrat - Kuntzl: Bildungspolitische Reformen fortsetzen

Gemeinsame Schule und Ganztagsschule ausbauen - ÖVP soll Stimmen pro Gemeinsame Schule in eigener Partei hören

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl liegt die bildungspolitische Zukunft in der Gemeinsamen Schule und einem Ausbau ganztägiger Schulformen mit verschränktem Unterricht, wie sie am Mittwoch im Rahmen der Sondersitzung im Nationalrat zum Thema Bildungspolitik betonte. Kuntzl warnt davor, die österreichische Entwicklung vom europäischen Fortschritt abzukoppeln und fordert die ÖVP-Abgeordneten auf, die Befürworter der Gemeinsamen Schule und der Ganztagsschule in der eigenen Partei ernst zu nehmen: "Hören Sie, was Ihre Vertreter in der Sozialpartnerschaft wie Christoph Leitl und Georg Kapsch sagen, hören Sie was Ihre Landeshauptleute Platter, Wallner und Haslauer sagen", so Kuntzl. ****

Bildung sei der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben, sagte Kuntzl und forderte gleiche Chancen für alle Kinder - "ganz gleich wie dick die Brieftasche der Eltern ist, das darf keine Rolle spielen." Daher sei Bildung auch während der Wirtschaftskrise ein Schwerpunkt geblieben. "Kleinere Schulklassen, ein leistungsorientierter, auf das einzelne Kind abgestimmter Unterricht in der Neuen Mittelschule, der Ausbau der Ganztagsbetreuung und das verpflichtende kostenlose Kindergartenjahr - wir haben viel erreicht", so Kuntzl.

Ganz anders sei das zur Zeit der schwarz-blauen Regierung gewesen, als in Zeiten der Hochkonjunktur ein bildungspolitischer Kahlschlag stattfand. "Damals gab es weniger Budget, weniger Lehrer und weniger Stunden. Heute, wo eine Krise zu bewältigen ist, gibt es mehr Budget und mehr Lehrer bei einer sinkenden Schüleranzahl", erklärte Kuntzl und sprach sich dafür aus, diesen Kurs fortzusetzen. (Schluss) ph/mis

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493