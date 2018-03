Lehrerdienstrecht: BZÖ-Bucher: "Bildungselchtest für SPÖ und ÖVP"

"Gemeinsames Ziel Nummer eins muss es sein: Kein Schüler verlässt die Schule bevor er nicht rechnen, schreiben und sinnerfassend lesen kann"

Wien (OTS) - "Das BZÖ wird heute in punkto Lehrerdienstrecht einen Bildungselchtest machen und einen Fristsetzungsantrag einbringen. Dann werden wir sehen, wie ernst es SPÖ und ÖVP damit meinen, in der Bildung doch noch etwas weiterbringen zu wollen", sagte heute BZÖ-Klubobmann Abg. Josef Bucher in seinem Debattenbeitrag. "Vor den Wahlen wird eifrig versprochen, gleich nach den Wahlen dann genauso eifrig wieder gebrochen. Genau das können wir beim Schicksalsthema Bildung aber nicht brauchen. Die Bildung dann noch für einen Wahlgag zu missbrauchen, ist grob fahrlässig", so Bucher.

"Die Lehrer sind nicht das Problem in der österreichischen Bildungspolitik, das eigentliche Problem ist die Regierungsarbeit. Die rot-schwarze Regierungspolitik muss endlich erkennen, dass eine generelle Schulreform mehr als überfällig ist. Als Partei der modernen Mitte will das BZÖ bei der Bildungsreform den Schüler in den Mittelpunkt stellen. Ebenso muss die "Entparteipolitisierung" in der Schule angegangen werden. Daher muss Bildung endlich auch Bundeskompetenz werden und das Parteibuch darf in der Schule keinen Stellenwert mehr haben", so Bucher und weiter: "Auch muss es eine klare Zieldefinition geben. Gemeinsames Ziel Nummer eins muss es sein: Kein Schüler in Österreich verlässt die Schule bevor er nicht rechnen, schreiben und sinnerfassend lesen kann".

