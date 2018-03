VP-Schattenmann Michael Fischer beschuldigt ÖVP-Parteispitze

Beschuldigtenvernehmung: Geldzusagen gingen "grundsätzlich an mich, den Generalsekretär, den Finanzreferenten oder aber auch an den Bundesparteiobmann".

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS veröffentlicht in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe Auszüge aus den Beschuldigtenvernehmungen von Michael Fischer, einst ÖVP-Direktor, später beurlaubter Telekom-Manager und "nicht operativer Geschäftsführer" der Firma Mediaselect.

In seiner Vernehmung am 12. April 2013 nagelten die Ermittler des Bundesamtes für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) Fischer mit der Frage fest, wer in der Partei für Zahlungsvereinbarungen der Telekom an die ÖVP über zwischengeschaltete Firmen entscheiden konnte. Fischer verwies in seiner Antwort auf eine Vernehmung vom 19. Juni 2012, "worin ich dafür den Generalsekretär, den Bundesfinanzreferenten oder aber auch den Bundesparteiobmann anführte."

In der Vernehmung vom 19. Juni 2012 erklärte Fischer wiederum, warum derartige Rechnungen beim Generalsekretär der Partei landen müssten und setze den Satz dazu: "Solche Zusagen gingen grundsätzlich an mich, den Generalsekretär, den Bundesfinanzreferenten oder aber auch an den Bundesparteiobmann."

