MANZ präsentiert neue "Zeitschrift für Verbaucherrecht" bei Pressekonferenz zu Fremdwährungskrediten

Stimmen aus Banken, Schlichtungsstelle und VKI - Zeitschrift diskutiert Verbraucher- und Unternehmensinteressen

Wien (OTS) - "Verbraucherrecht ist schon längst nicht mehr darauf beschränkt, den Rücktritt von einem Kauf einer Katzenfell-Decke im Zuge einer Werbeveranstaltung zu regeln. Verbraucherrechtliche Sonderregeln findet man im Reiserecht ebenso wie im Bankrecht oder im Versicherungsrecht", so VKI-Chefjurist Peter Kolba am 17. 9. 2013 bei einer Pressekonferenz zum Thema "Fremdwährungskredite und Verbraucherrecht". Anlässlich des Erscheinens des ersten Heftes der neuen "Zeitschrift für Verbraucherrecht" (kurz: VbR) hatte der Verlag MANZ in den Wiener Presseclub Concordia geladen.

VbR als Forum für den fachlichen Meinungsaustausch

Kolba ist Chefredakteur der neuen MANZ-Zeitschrift, betonte aber, die VbR sei kein "Zentralorgan des VKI", sondern ein "Forum, auf dem sich die Fachmeinungen beider Seiten begegnen und auch befruchten". Diesen Aspekt hob auch Petra Leupold, Juristin des VKI und Redaktionsleiterin der VbR hervor: Die Zeitschrift richte sich an Vertreter der Verbraucher- wie auch der Unternehmerinteressen gleichmaßen. In eine Pro & Contra-Rubrik sei Platz für eine kontroverse Themenaufbereitung.

Der Stv. MANZ-Verlagsleiter Heinz Korntner äußerte den Wunsch, die "hohe fachliche Kompentenz im konstruktiven Diskurs" möge "einen immer stärker in den Vordergrund tretenden Rechtsbereich fördern und zum Nutzen der Praxis und der Betroffenen verständlich vertiefen".

Bericht aus der "Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte" und Sicht der Banken

Am Beispiel des Themas Fremdwährungskredite, von dem allein in Österreich rund eine Viertelmillion Kreditnehmer betroffen sind, ging es in medias res: Irmgard Griss, OGH-Präsidentin i.R. und Leiterin der "Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte", berichtete aus der täglich Arbeit des neu gegründeten Instituts. Dort seien bisher rund 50 Beschwerden zu Fremdwährungskrediten behandelt worden. Griss betonte, wie unterschiedlich jeder einzelne Fall zu bewerten sei - da gebe es alles von kleineren Verlusten bis hin zur Bedrohung der gesamten materiellen Existenz.

Wünschenswert aus Sicht der Schlichtungsstelle, aber auch des Rechtssystems, sei es, dass Verbaucher die Möglichkeit zur vorgerichtlichen Schlichtung ihrer Fälle wahrnähmen. Voraussetzung hierfür sei lediglich, bereits einmal selbständig einen Einigungsversuch unternommen zu haben. Beschwerden würden, so Griss, in der Regel sehr schnell (binnen 90 Tagen) und meist zur Zufriedenheit beider Beteiligter beigelegt.

Die OGH-Präsidentin i.R. sprach den Banken für deren Kooperationsbereitschaft beim Thema Fremdwährungskredite ausdrückliches Lob aus.

Die gute Zusammenarbeit bestätigte auch Dr. Christian K. Zepke, Recht Finanzierungen bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Er betonte freilich auch, dass viele der Fremdwährungskreditgeschäfte außerhalb des Einflussbereichs der Banken durch externe Berater abgeschlossen worden seien. In der Erste Bank verweise man Kunden bereits mit Erfolg an die Schlichtungsstelle. Für die Zukunft wünschte Zepke sich die Möglichkeit, sich an die Schlichtungsstelle zu wenden, auch für Banken.

Die neue Zeitschrift auf einen Blick

Zeitschrift für Verbraucherrecht - VbR

MANZ, 6 x jährlich, Abo 2014 inkl. Versand im Inland Euro 148,-, (Probeabo: 2 Hefte für Euro 10,-), ISSN 2308-5576. Informationen unter www.manz.at/vbr. Die VbR ist auch als App für iPad erhältlich. Chefredakteur: Dr. Peter Kolba, Redaktionsleitung: Dr. Petra Leupold; Redaktion: RA Univ.-Prof. Dr. Raimund Bollenberger, HR Dr. Wilma Dehn, RA Dr. Alexander Klauser, Univ.-Prof. Dr. Paul Oberhammer, Univ.-Prof. Mag. Dr. Christian Rabl

Rückfragen & Kontakt:

Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH

Dr. Christopher Dietz, PR & Pressearbeit

Tel.: 01/53161-364

presse @ manz.at

http://www.manz.at/presse

Johannesgasse 23, 1010 Wien