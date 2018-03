Steibl: SPÖ will Eltern ihre Kinder wegnehmen

ÖVP steht für Wahlfreiheit und gegen den SPÖ-Zwang – Ausbau der Kinderbetreuung, aber keine Zwangsverpflichtung

Wien, 18. September 2013 (ÖVP-PK) "Ja zur Wahlfreiheit, Nein zum SPÖ-Zwang. Wir wollen den Familien unterstützend unter die Arme greifen, ihnen aber nicht ihre Kinder wegnehmen", betont ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl. So spricht sich die SPÖ nicht nur für eine verpflichtende Ganztagsschule für alle Kinder aus, sie will darüber hinaus eine Kindergartenpflicht ab dem ersten Lebensjahr umsetzen. Steibl weiter: "Der Staat darf sich nicht in die Lebenssituationen der Menschen einmischen. Wenn der Staat

danach trachtet, die Kinder so bald und so lange wie möglich von den Eltern zu trennen, dann ist das eine Familienpolitik wie in der DDR." Die ÖVP will den Eltern dagegen selbst die Wahl geben, ob und ab wann sie ihre Kinder in Betreuung geben. "Kindeswohl, Wahlfreiheit und Vereinbarkeit stehen im Mittelpunkt der ÖVP-Familienpolitik. Die ÖVP setzt auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und investiert daher deutlich in den Ausbau der Kinderbetreuung." Die ÖVP-Familiensprecherin abschließend: "Wir brauchen bessere ganztägige Betreuungsangebote für die Eltern, damit unterstützen wir die Familien. Aber sie sollen frei entscheiden können, ob sie diese nutzen wollen oder nicht. Die ÖVP will Wahlfreiheit und keine Verstaatlichung der Kinder!" ****

