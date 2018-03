Kuntzl fordert Wiedereinführung der Direktwahl der ÖH-Bundesvertretung

Zentraler Teil des SPÖ-Wahlprogramms - Reparieren, was Schwarz-Blau bei Mitwirkungsrecht der Studierenden zerstört hat - Direktwahl auch für Schülerinnen und Schüler

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl hat sich heute, Mittwoch, ebenso wie VSStÖ, SJ und AKS, für die Direktwahl für alle Studierenden sowie die Schülerinnen und Schüler ausgesprochen. "Beide Forderungen - sowohl die Direktwahl der SchülerInnenvertretung als auch die Wiedereinführung der Direktwahl der ÖH-Bundesvertretung - sind zentraler Bestandteil des SPÖ-Wahlprogramms", betonte Kuntzl. Für Kuntzl ist klar: "Mehr Demokratie an Universitäten und Schulen ist ein Gebot der Stunde. Daher muss das, was Schwarz-Blau an Mitwirkungsrechten zerstört hat, jetzt endlich repariert werden." ****

Unter Schwarz-Blau wurden gegen den Willen der Betroffenen zentrale Mitbestimmungsmöglichkeiten an den Universitäten abgeschafft. Mit dem berüchtigten Universitätsgesetz 2002 sollten Universitäten zu Unternehmen umgewandelt werden. "Da passte eine kritische Studierendenschaft nicht ins Bild. Die Errungenschaften, die unter Kreisky und Firnberg erreicht wurden, wurden quasi über Nacht abgebaut. Statt einer offenen Hochschule sollten nach dem Willen von Schwarz-Blau nur mehr wenige bestimmen", sagte Kuntzl. Deswegen sollen Studierende alle Vertretungsebenen wählen können, ohne dass das Ergebnis von einem ungerechten Wahlrecht verzerrt wird. "Bei der ÖH-Wahl zählt dank eines komplizierten Beschickungssystems eine Stimme auf der Uni Wien weniger als etwa eine der Montanuni Leoben", machte Kuntzl auf die Missstände aufmerksam und weiter: "Jede Stimme muss gleich viel wert sein, das System sollte transparent und verständlich sein und das geht nur mit der Direktwahl."

Auch für die Schülerinnen und Schüler fordert die SPÖ-Wissenschaftssprecherin die Direktwahl. "Die Vertretung von über einer Million Schülerinnen und Schülern wird im kleinen Rahmen von einer Handvoll Leute gewählt. Demokratischer wäre es, wenn alle Schülerinnen und Schüler wählen könnten. Das würde die Vertretung stärken, damit diese stark für die Interessen der Schülerinnen und Schüler einstehen kann", betonte Kuntzl. (Schluss) sn/mb

