KORREKTUR zu OTS0201: AK Kaske zu Metaller: Fairer Abschluss zur Konsum-Stärkung

Metallindustrie auf hohem Niveau unterwegs

Im ersten Absatz, 3. Satz muss es richtig heißen:"Angesichts der noch schwachen Dynamik in der Konjunkturentwicklung muss der private Konsum gestützt werden!", sagt AK Präsident Rudi Kaske in Hinblick auf die Metaller-KV-Runde (statt anlässlich des heutigen Auftakts zur Metaller-KV-Runde).

KORRIGIERTE MELDUNG

AK Kaske zu Metaller: Fairer Abschluss zur Konsum-Stärkung Metallindustrie auf hohem Niveau unterwegs

Der Konsum - zu Beginnzeiten der Finanzkrise eine wichtige Konjunkturstütze - schwächelt. Für das laufende Jahr rechnet das Wifo praktisch mit einer Stagnation (+0,3 Prozent). "Angesichts der noch schwachen Dynamik in der Konjunkturentwicklung muss der private Konsum gestützt werden!", sagt AK Präsident Rudi Kaske in Hinblick auf die Metaller-KV-Runde. Ein entsprechend angemessener Abschluss sei auch in Hinblick auf die durchaus positiven Zeichen aus der Industrie gerechtfertigt.

Österreichs Wirtschaft scheint die Talsohle durchschritten zu haben. Nach vorläufigen Zahlen wuchs das BIP im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent. Das Wifo konstatiert der heimischen Konjunktur damit geringe Auftriebskräfte. Allerdings wächst die so überaus wichtige Konsumnachfrage anders als in den schwersten Krisenzeiten nur sehr schwach. "Daher ist es umso wichtiger, die Nachfrage zu stärken, um das zarte Konjunkturpflänzchen nicht gleich wieder zum Verblühen zu bringen", sagt Kaske.

Zudem wurden die Abschlüsse in der vorjährigen Lohnrunde der Metaller unter der Annahme einer niedrigeren Inflationsentwicklung getätigt. Aktuell liegt die Teuerung mit im Schnitt 2,3 Prozent rund 0,3 Prozentpunkte höher als im Herbst 2012 erwartet. "Vor diesem Hintergrund muss für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine entsprechende Lohn-Erhöhung zustande kommen", fordert der AK Präsident.

Industrie im Aufschwung

Zumal aus der Industrie jüngst auch durchaus positive Signale kommen. So heißt es etwa im jüngsten Bericht des Bank Austria EinkaufsmanagerIndex, dass die österreichische Industrie wieder in Fahrt kommt. Das Barometer lag im August (bereinigt) erstmals seit einem Jahr wieder über der Wachstumsmarke von 50 Punkten (exakt waren es 52 Zähler). Dieser Entwicklung liegen steigende Auftragseingänge und eine spürbar höhere Produktionsleistung zugrunde.

Unterstützung bekommt Österreichs Industrie auch vom wichtigsten Exportpartner Deutschland: Dort stieg der Ifo-Geschäftsklimaindex zuletzt auf 107,5 Punkte - und damit auf den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren. In den Chefetagen der deutschen Wirtschaft wird damit wieder auf Wachstum gesetzt.

Hohes Niveau

Aber auch die österreichische Metallindustrie - mit 172.000 Beschäftigten und damit einem Anteil von knapp 46 Prozent die größte Sparte in der heimischen Industrie - kann nach wie vor Top-Werte aufweisen. Im Vorjahr betrug der Produktionswert 59 Milliarden Euro. Zum Vergleich: 2007 - also im Konjunkturhoch vor Ausbruch der Finanzkrise - machte dieser Wert knapp 53 Milliarden Euro aus. Damit hat die Metallindustrie das Vorkrisenniveau nicht nur wieder erreicht, sondern liegt deutlich darüber. Auch eine EBIT-Quote in der Höhe von 5,4 Prozent sowie eine durchschnittliche Eigenkapitalquote von rund 35 Prozent unterstreichen die finanzielle Stabilität und Stärke der Branche.

Zudem fließt nach wie vor mehr als die Hälfte des Gewinns an die Aktionäre bzw. an die Muttergesellschaften. In Summe werden im Laufe des heurigen Jahres basierend auf den Bilanzen des Geschäftsjahres 2012 mindestens 1,4 Milliarden Euro ausgeschüttet. "Bei derart hohen Summen für Aktionäre und Eigentümer dürfen auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen beitragen, nicht zu kurz kommen", fordert Kaske einen fairen KV-Abschluss für die Metall-Beschäftigten.

