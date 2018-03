Nationalrat - BM Schmied: 62 Regierungsprojekte im Bildungsbereich beschlossen: "Haben sehr viel getan"

Internationale Studien bestätigen Erfolg der Schulreformen - Neues Lehrerdienstrecht bringt höhere Einstiegsgehälter und höheres Lebenseinkommen

Wien (OTS/SK) - Bildungsministerin Claudia Schmied hat heute, Mittwoch, bei der Sondersitzung im Parlament betont, dass im Bildungsbereich sehr viel weitergebracht worden ist. "Wir haben insgesamt 62 Regierungsprojekte eingebracht und beschlossen. Wir sind auf dem richtigen Weg, unser Reformweg wird auch international anerkannt", sagte Schmied mit Verweis auf eine "Leistungsbilanz, die Ergebnis des Machbaren in einer Koalitionsregierung" sei. Zahlreiche Schulreformen von den kleineren Klassen über den Ausbau der Ganztagsschulen bis zur flächendeckenden Einführung der Neuen Mittelschule hätten dazu beigetragen, dass unsere Schulen auf der Überholspur sind, sagte Schmied. ****

Klar sei, dass es auch weiterhin eine "offensive Bildungspolitik" brauche, so Schmieds Plädoyer für eine "spätere Bildungswegentscheidung" und für einen weiteren Ausbau der Ganztagsschulen und Sprachförderung. Auch gelte es, "die Elementarpädagogik im Tertiärbereich zu verankern" - vor allem in Bezug auf die Ausbildung der Kindergartenleitenden, sagte Schmied. International - etwa von Seiten der OECD und der EU-Kommission -würden die gesetzten Schulreformen Anerkennung finden. Auch die heimische Berufsbildung finde international viel Lob und trage zum hohen Beschäftigungsstand in Österreich bei, betonte Schmied in Beantwortung der Dringlichen Anfrage des Teams Stronach. In Sachen Bildungsstudien sagte Schmied, dass diese "faktenbasiertes Arbeiten" ermöglichen und außerdem Rückenwind für die Schulreformen gäben.

Zum Thema Neue Mittelschule (NMS) sagte Schmied, dass diese ein "erfolgreiches Projekt" sei, das "sehr positive Ergebnisse" bringe. Wie erfolgreich die Neue Mittelschule ist, zeige sich auch daran, dass immer mehr NMS-Absolventinnen und NMS-Absolventen die AHS/BHS-Berechtigung erreichen. Über 59 Prozent der NMS-Absolventen schafften heuer die Berechtigung für den Besuch einer Höheren Schule - das sind im Vergleich zum letzten Jahrgang der betroffenen Standorte um 11,4 Prozentpunkte mehr, erklärte Ministerin Schmied.

In Sachen neues Lehrerdienstrecht, das noch bis 25. September in Begutachtung ist, betonte Schmied, dass dieses eine Reihe von Vorteilen bringe. So führe es zum Beispiel zu höheren Einstiegsgehältern und auch zu einem höheren Lebenseinkommen. Außerdem sehe das neue Dienstrecht, das nur für neu eintretende Lehrende gilt, fünf Jahre lang ein Optionsrecht zwischen altem und neuem Dienstrecht vor, sagte Schmied. In der Frage des Unterstützungspersonals plädierte Schmied für eine bedarfsorientierte und standortbezogene "Pool-Lösung als Bundeskontingent". Nach Ende der Begutachtungsfrist müssten die Stellungnahmen zum neuen Lehrerdienstrecht achtsam ausgewertet werden, sagte Schmied zum weiteren Procedere.

Zum Thema Schulverwaltung erklärte die Bildungsministerin, dass man in diesem Bereich das "Durchsetzbare verwirklicht habe" und wichtige Reformschritte gesetzt habe. Schmied nannte hier u.a. die Abschaffung der Bezirksschulräte und die Stärkung der Schulstandorte. Für eine "gute regionale Planung" brauche es eine Bundesverwaltungsbehörde im Bundesland als "Kompetenz- und Servicezentrum", erklärte Schmied. (Schluss) mb/up

