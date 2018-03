Erneuerbare Energien Richtung Abstellgleis?

Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner stellt das Ökostrom-Fördersystem in Frage

St. Pölten (OTS) - Das Ökostromgesetz ist gerade einmal ein Jahr in Kraft und schon wird die Demontage des selbigen bereits angekündigt. "Ein Einbremsen des Ausbaus erneuerbarer Energien ist eindeutig die falsche Antwort auf die aktuellen Herausforderungen", erklärt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.

Die Marktverzerrung am Strommarkt ist sehr stark vom nicht funktionierenden CO2-Handel getrieben. Allein dadurch hat der Stromsektor im vergangenen Jahr 12% mehr CO2 emittiert. "Große Anstrengungen dies rasch zu ändern sind leider nicht zu sehen. Stattdessen werden die Erneuerbaren vorgeschoben und als Sündenbock abgestempelt", erklärt Moidl.

Seit Mitte 2012 ist das Ökostromgesetz in Österreich in Kraft. Durch dieses neue Gesetz ist der Ausbau erneuerbarer Energien in Österreich endlich wieder in Gang gekommen. Dies hat zu enormen positiven wirtschaftlichen Impulsen geführt und sichert saubere Stromversorgung für die Zukunft. "Es ist leider unverständlich und enttäuschend, dass durch Wirtschaftsminister Mitterlehner bereits nach so kurzer Zeit dieses bewährte Gesetz in Frage gestellt wird", so Moidl.

Seit Inkrafttreten des Ökostromgesetzes wurden immer wieder Begehrlichkeiten nach Quotenmodellen oder Investitionsmodellen vorgebracht. "Aber nur weil Fördermodelle immer wieder in die Diskussion eingebracht werden sind sie noch lange nicht sinnvoll", erklärt Moidl und ergänzt: "Beide vorgeschlagenen Systeme habe einige Beispiele in der Vergangenheit die deren Scheitern ganz klar dokumentieren. Der Wunsch, das Fördersystem in diese Richtung zu ändern, kann daher nur ein Ziel verfolgen, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien zu bremsen. Es ist enttäuschend, dass Minister Mitterlehner diesen Zurufen nun nachzugeben scheint."

Energiepreise wären ohne Erneuerbare viel höher

Durch die Stromproduktion durch erneuerbare Energien ist in den letzten Jahren der Strompreis an der Börse stark gesunken. Von diesem Merit-Order-Effekt profitieren die Stromhändler, weil sie Strom billig einkaufen können. "Interessant ist nur, dass diese Kosten nicht an den Endkunden weitergegeben werden. Die Strompreise sind auch durch Windräder und Co so tief wie schon lange nicht, die Kosten für den Konsumenten steigen aber ständig", erklärt Moidl und ergänzt:

"Es wird Zeit dass nicht nur die Branche der Erneuerbaren in Ihren Kosten transparent ist. Es muss klar im Auge behalten bleiben, dass der Strommarkt in Europa durch direkte und indirekte Förderungen an fossile und atomare Kraftwerke verzerrt wird und nicht durch die Erneuerbaren."

Die Stromerzeugung in Europa ist durch den zusammengebrochenen CO2-Handel in Turbulenzen geraten. Die Kohlekraftwerke laufen auf Hochtouren und die CO2-Emmissionen sind um zwölf Prozent gestiegen."Es ist höchste Zeit, dass sich Europa von der Kohlestromerzeugung verabschiedet", so Moidl. In einer Zeit, in der in ganz Europa die Treibhausgasemissionen aus der Stromerzeugung steigen braucht es nicht weniger sondern mehr Ausbau der erneuerbaren Energien.

"Das österreichische Einspeisetarifmodell ist eines der effizientesten Fördersysteme in ganz Europa. Die Ankündigung der Änderung des Systems kann nur bedeuten, dass Erneuerbare offenbar nicht mehr gewünscht sind", ergänzt Moidl abschließend.

