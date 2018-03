REMINDER: Die EU forciert den Kampf gegen den Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr

340 Mrd. EURO Schaden, 450.000 Jobs weg

Wien (OTS) - Rund 340 Mrd. EURO Schaden - mehr als das Doppelte des Gesamthaushalts der Europäischen Union für das Jahr 2012 - entsteht Unternehmen in der EU durch Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr. Die Situation ist dramatisch: 57 % aller europäischen Unternehmen leiden aufgrund verspäteter Zahlungen und deren Folgekosten an Liquiditätsengpässen, rund 450.000 Jobs haben damit in Zusammenhang stehende Insolvenzen im EU-Raum bereits gekostet. Heuer werden es 10% mehr sein. Eine hochkarätig besetzte Informationsveranstaltung im Haus der Europäischen Union nimmt sich am 20. September 2013 dieses Themas an. Internationale Experten wie Idaira Robayna Alfonso von der EU-Generaldirektion Unternehmen und Industrie, und nationale Spezialisten wie Paul Meinl, BM Justiz, Johanna Hayden, BKA, Hannes Wanzenböck, Bundesverband Credit Management Österreich, Heinz Kogler, Enterprise Europe Network und Wolfgang Teller, Intrum Justitia, informieren und diskutieren.

Die Informationsveranstaltung ist Teil einer EU-Kampagne, die das Problem thematisiert und die neue EU-Richtlinie 2011/7/EU zur Bekämpfung von Zahlung im Geschäftsverkehr informiert.

Dramatische Auswirkungen auf KMU

Rund 45 % der österreichischen Unternehmen haben - so der European Payment Index 2012 - aufgrund von Zahlungsverzug zumindest zeitweilig mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen. Laut Europäischem Zahlungsindex 2013 werden im laufenden Jahr voraussichtlich 2,1 % des österreichischen Wirtschaftsvolumens im Sinne des Gesamtumsatzes wegen verspäteter oder ausbleibender Zahlungen verloren gehen. Besonders betroffen: Klein- und Mittelbetriebe (KMU), die in Österreich über 60% der Arbeitsplätze sichern. Zwar hat sich die Zahlungsmoral von 2011 auf 2012 leicht verbessert, immer noch aber nehmen sich Schuldner im B2B-Bereich 50% mehr Zeit ihre Rechnungen zu zahlen als die durchschnittlich vereinbarten Zahlungsziele von 25 Tagen, sagt der Index 2012 aus. Der öffentliche Sektor vereinbart im Schnitt gar 36 Tage Zahlungsziel und lässt sich dann noch zusätzlich 2 Wochen Zeit. Mit 18 Tagen Zahlungsziele und 11 Tagen Verspätung ist der Bereich der privaten Konsumenten am zahlungswilligsten. Dies bestätigt auch die kürzlich veröffentlichte Online-Umfrage zur Zahlungsmoral des KSV 1870. Im Bereich Zahlungsmoral liegt Österreich mit einem Payment Index von 153 im europäischen Mittelfeld an 11. Stelle. Musterschüler sind Finnland und Schweden (126), passabel Deutschland und Frankreich, Island, Norwegen und Dänemark.

Europäische Zahlungsverzugsrichtlinie: Umsetzung in nationales Recht beschleunigen

Im Jahr 2013 wird die geschätzte durchschnittliche Verzugsdauer im EU-Raum bei Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen 35 Tage und im Geschäftsverkehr zwischen öffentlichen Stellen und Unternehmen 42 Tage betragen. "Das ist viel zu lange", findet Antonio Tajani, Vizepräsident der Europäischen Kommission, der deshalb die Initiative zu einer breiten Infokampagne, die die rasche Umsetzung der Zahlungsverzugsrichtlinie in nationales Recht zu beschleunigen soll, ergriffen hat. Vor allem KMU und öffentliche Stellen sollen über die Richtlinie 2011/7/EU zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr mit nationalen Veranstaltungen über ihre Rechte und die Möglichkeiten zur Durchsetzung informiert werden. "Die europäische "Zahlungsverzugsrichtlinie" nimmt vor allem auf die zentrale Rolle der KMU in der europäischen Wirtschaft Bezug und unterstützt und betont, wie wichtig der effektive Zugang zu Finanzmitteln für KMU als Stütze der EU-Wirtschaft ist", unterstreicht Antonio Tajani.

Die Veranstaltung am 20. September 2013 gibt Aufschluss über den aktuellen gesetzlichen Rahmen Details über die Anwendungsgebiete und Vorteile der Zahlungsverzugsrichtlinie 2011/7/EU auf lokaler und europäischer Ebene und dient als Forum auch zum Erfahrungsaustausch, wie die Zahlungsmoral verbessert werden kann.

Teilnahme: kostenlos

http://www.ots.at/redirect/ec.europa.eu1

Informationsveranstaltung "EU-Richtlinie 2011/7/EU zur Bekämpfung von

Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr"



Datum: 20.9.2013, 09:00 - 13:45 Uhr



Ort:

Vertretung der Europäischen Kommission

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien



