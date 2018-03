Leitl: Erhalt von alpinen Hütten und Wegen wichtig für Tourismusland Österreich

Dank und Anerkennung für alpine Vereine und ihren wichtigen Beitrag zum Erhalt des alpinen Freizeitraums

Wien (OTS/PWK647) - "Der österreichische Sommertourismus ist wesentlich vom Wandern und Bergsteigen geprägt. Die Schutzhütten und Wege der alpinen Vereine sind dafür ein unabdingbares Versorgungs-und Sicherheitsnetz. Wer in deren Erhalt investiert, investiert auch in den österreichischen Tourismus", betont Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl anlässlich der morgigen Übergabe der Petition "Pro Hütten und Wege" durch den Verband alpiner Vereine Österreichs an Bundespräsident Heinz Fischer. Umgekehrt hätte eine Ausdünnung des alpinen Freizeitraums auch einen Rückgang des Tourismus zur Folge.

Leitl spricht dem überparteilichen Verband alpine Vereine Österreichs ausdrücklich Dank und Anerkennung für die Leistungen und den unermüdlichen Einsatz im Dienste des alpinen Freizeitraums aus. "Die alpinen Vereine mit ihren über 600.000 Mitgliedern betreiben österreichweit 475 Schutzhütten mit rund 25.000 Schlafplätzen und sie kümmern sich um ein rund 50.000 Kilometer langes Wegenetz. Damit erhalten sie eine für den Sommertourismus enorm wichtige Infrastruktur und ermöglichen dessen sichere Benutzung. Es ist keine Frage, dass sie für diese wichtige Tätigkeit von der öffentlichen Hand entsprechend unterstützt werden müssen." (SR)

