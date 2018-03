Nationalrat - Mayer: Bildungssystem hat enormen Schub bekommen - 1 Milliarde Euro und 11.000 Dienstposten zusätzlich

Wien (OTS/SK) - "Alle Maßnahmen, die wir beschlossen haben - wie die Sprachförderung, das verpflichtende Kindergartenjahr, die kleineren Klassen mit der Klassenschülerhöchstzahl, die Bildungsstandards, die Matura Neu, die Reform der Oberstufe - gehen in die Richtung, dass alle Kinder, unabhängig von der Brieftasche der Eltern, die beste Bildung bekommen", so SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer im Rahmen der Sondersitzung im Nationalrat zum Thema Bildungspolitik. In Zahlen ausgedrückt sind das über eine Milliarde Euro zusätzlich fürs Bildungsbudget und 11.000 Dienstposten zusätzlich. Das Bildungssystem hat einen enormen Schub bekommen. "Sie waren offenbar schon lange in keiner Schule mehr", sagte der SPÖ-Bildungssprecher zum Abgeordneten Lugar vom Team Stronach, das die Sondersitzung beantragt hatte. ****

Diese Maßnahmen seien nicht sofort messbar, wie auch Bildungsexpertin Christiane Spiel bestätigte, aber langfristig seien sie messbar, weil sie eindeutig in die richtige Richtung gehen, so Mayer. "Eine gute Schule steht und fällt mit der Lehrerpersönlichkeit. Daher haben wir uns auch bemüht, eine neue PädagogInnenausbildung auf Schiene zu bringen, die sich auch international sehen lassen kann", fügte Mayer hinzu. In Zukunft sei die Ausbildung der LehrerInnen einheitlich für alle Schulformen und ausgerichtet nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Es sei auch erklärtes Ziel der Regierung, das Lehrerdienstrecht zu beschließen, das man nach 32 Verhandlungsrunden jetzt in Begutachtung geschickt hat. "Denn wir wollen die Besten dazu motivieren, in diesen Beruf einzutreten, auch mit einer Eignungsphase. Jeder, der nach dem neuen Schema seine Ausbildung beginnt, soll wissen, zu welchen Bedingungen werde ich angestellt. Dieser Weg ist richtig, den unterstützen wir", so der SPÖ-Bildungssprecher. (Schluss) bj/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493