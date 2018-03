Grüne Wien: Nordbrücken-Befahrung als alljährlicher Höhepunkt der Inlineskater-Demo Friday Nightskating

Wien (OTS) - "Friday Nightskating führt zum Höhepunkt der Saison am kommenden Freitag, 20. September, vom Heldenplatz über den Ring, die obere Augartenstraße, Brigittenauer Lände und schließlich für 20 Minuten auch über die Nordbrücke", kündigt Gemeinderat Christoph Chorherr an. "Freitag Nacht gibt es für 20 Minuten, zwischen 22.00 und 22.20 Uhr, die Gelegenheit, einmal jene Strecke zu befahren, die 364 Tage, 23 Stunden und 40 Minuten im Jahr nur den Autos vorbehalten ist, nämlich die vierspurige Nordbrücke.

"Wie im letzten Jahr, so erwarten wir auch heuer wieder mehr als 3000 TeilnehmerInnen bei der Nordbrückenbefahrung. Die Wettervorhersage meint es gut mit Friday Nightskating. Wir bieten tausenden RadlerInnen, LäuferInnen und SkaterInnen, die für einen umweltfreundlichen und menschenfreundlichen Verkehr demonstrieren wollen, die Möglichkeit, Wien aus einer anderen Perspektive kennen zu lernen", so Chorherr. "Einmal im Jahr gehört die vierspurige Stadtautobahn den Skater- und RadlerInnen. Das ist unser Beitrag zum Tag des Sports." Friday Nightskating fordert weiterhin mehr Rechte für Skater- und RadlerInnen und ist "die einzige Demo der Stadt, die ohne Transparente und Sprechchöre auskommt und mit reiner Muskelkraft für ihre Anliegen demonstriert", so Chorherr.

Durchschnittlich fahren bei guter Witterung rund 2000 Personen pro Ausfahrt mit. Heuer wurden schon mehr als 25.000 TeilnehmerInnen gezählt.

Fr. 20.9.2013: Friday Nightskating - AUTOBAHN FREI - Befahrung der Nordbrücke. Abfahrt: 21 Uhr, Heldenplatz

Details: http://wien.gruene.at/skater www.facebook.com/friday.nightskating

