Bekanntgabe eines Forums zum Thema "Designing Medical Devices" (Konstruktion medizinischer Geräte)

(PRN) - -- Führende Vertreter der Branche haben bei einem kostenlosen eintägigen Forum Gelegenheit, konstruktionsrelevante Probleme zu besprechen

Indianapolis (ots/PRNewswire) - Für den 30. Oktober 2013 wurde ein neues Forum angekündigt. Das eintägige Seminar, das unter dem Titel "Designing Medical Devices: Advanced Solutions for Today's Designers" (Konstruktion medizinischer Geräte: Fortschrittliche Lösungen für Designer von heute) von Specialty Coating Systems (SCS) in Zusammenarbeit mit Oliver Tolas, Zestron, NAMSA und Amsonic angeboten wird, ist speziell für Ingenieure bestimmt und behandelt vielfältige Aspekte der Konstruktion von medizinischen Geräten. Dabei wird insbesondere auf behördliche Angelegenheiten, Reinigungsverfahren, die Beschichtung von Geräten, abschließende Konstruktionsschritte und Verpackungsfragen eingegangen.

Im Mittelpunkt steht dabei der Vortrag von Georg Bauer, dem Manager der Abteilung Foreign Affairs bei TÜV SÜD Product Service GmbH. In seinem Vortrag zum Thema "Medical Device Registration and Listing in the USA" (Die Anmeldung und Eintragung von medizinischen Geräten in den USA) wird Bauer vor allem auf die laut 510(k) zu beachtenden Informationsauflagen vor der Markteinführung eingehen. Andere Präsentationen im Verlauf des Tages bieten technische Informationen für viele Fachbereiche und sind gleichermaßen für Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Qualitätssicherung, Materialkunde und im Elektronikbereich interessant und bieten nützliche Informationen für mit Behördenangelegenheiten beauftragte Sachbearbeiter und Mitarbeiter des Produktmanagements.

Das Forum zur Konstruktion von medizinischen Geräten wird in Frankfurt im La Meridien Hotel abgehalten, das leicht vom Flughafen und vom Bahnhof erreichbar ist. Die Teilnahme am Seminar, das am 30. Oktober stattfindet, ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist jedoch erforderlich. Teilnehmer, die am Vorabend des Seminars anreisten möchten, haben Gelegenheit, an einem Empfang in den Abendstunden teilzunehmen.

Weitere Informationen, ein vollständiges Programm und Anmeldeinformationen finden Sie unter DeviceForum.net.

www.oliver-tolas.com

www.namsa.com Amsonic: www.amsonic.com

