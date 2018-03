viagogo feiert neuen Meilenstein in der internationalen Expansion mit Einführung in Australien

Die halbe Million Australier, die letztes Jahr Betrügereien zum Opfer gefallen sind, hat jetzt eine sichere und garantierte Alternative zum Kauf von Tickets

Neue Partnerschaften mit Fussballclubs Collingwood und Richmond bekannt gegeben

viagogo, der grösste Marktplatz für Tickets der Welt, hat seinen Service auf Australien ausgedehnt, sodass nun auch die Verbraucher in Down Under eine sichere und garantierte Alternative zum Kauf und Verkauf von Eintrittskarten für Sport und Unterhaltung in Australien und der ganzen Welt haben, und das bis zur letzten Minute und wenn es beim Veranstalter schon längst keine Tickets mehr gibt.

Eric Baker, Gründer und CEO von viagogo, sagte: "Unser Start in Australien ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer internationalen Expansion. Wir sind bereits in 50 Ländern mit unserem breiten Angebot an Tickets und unserer bequemen und sicheren Abwicklung vertreten und glauben, dass unser Service auch in Australien die Art und Weise revolutionieren wird, wie Tickets für Lieblingsveranstaltungen gekauft und verkauft werden."

Laut einer von viagogo in Auftrag gegebenen unabhängigen Untersuchung* wollen über ein Drittel (38 Prozent) der Australier, die ein Ticket gekauft haben, es weiterverkaufen, weil sie die Veranstaltung nicht besuchen können. Eine halbe Million Australier wurde letztes Jahr jedoch Opfer von Betrügereien beim Ticketkauf und eine grosse Mehrheit (95 Prozent) ist skeptisch gegenüber Weiterverkäufern auf Auktionsplattformen wie eBay und in Online-Anzeigesystemen wie Gumtree.

Baker führte weiter aus: "Die Untersuchung zeigt deutlich, dass es in Australien einen riesigen Bedarf für einen Service wie unseren gibt, bei dem das Ticket garantiert und das Risiko für den Verbraucher reduziert ist. Acht von zehn Australiern befürworten den Weiterverkauf von Eintrittskarten, haben jedoch schlechte Erfahrungen mit Websites wie eBay und Gumtree gemacht uns suchen eine sicherere Alternative. Weil unser Service nun in Australien verfügbar ist, müssen sie in Zukunft nicht mehr derartige Risiken eingehen."

viagogo gab anlässlich der Einführung ausserdem Partnerschaften mit zwei der grössten Aussie-Fussballclubs, Collingwood und Richmond, bekannt. Als Teil von dreijährigen Vereinbarungen wird viagogo offizieller Ticketverkäufer der beiden Clubs und bietet deren Mitgliedern und Fans sicheren Zugang zu einer unübertroffenen Auswahl von Veranstaltungen im In- und Ausland.

Baker sagte: "Wir sind bereits Partner von fast hundert der grössten Namen in Sport und Unterhaltung rund um die Welt und freuen uns auf den Start unserer Partnerschaften mit Collingwood und Richmond. Die langfristigen Deals demonstrieren unser Engagement in Australien und in diesem Markt."

Der Service von viagogo ist ab sofort in ganz Australien unter http://www.viagogo.com/au verfügbar.

*Die Untersuchung wurde von Galaxy Research vom 3. bis 5. September 2013 an einer repräsentativen Gruppe von 1000 Australiern im Alter von 18-64 Jahren durchgeführt. Die Daten wurden nach Alter, Geschlecht und Region gewichtet, um die neuesten Bevölkerungsschätzungen zu berücksichtigen. Für Näheres zu den Untersuchungen oder Fallstudien wenden Sie sich bitte an das Pressebüro.

Informationen zu viagogo

viagogo ist der weltweit grösste Marktplatz für Eintrittskarten. Das Unternehmen hat seine Zentrale in der Schweiz und verfügt in fast 50 Ländern über Websites in den örtlichen Sprachen.

viagogo bietet ein breites Angebot an Tickets sowie eine bequeme und sichere Abwicklung, sodass Kunden Tickets für Veranstaltungen auf der ganzen Welt ohne Probleme kaufen und verkaufen können:

Unser sicherer Online-Verkaufsbereich bietet Eintrittskarten für Tausende von Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen, auch wenn diese beim Veranstalter bereits ausverkauft sind

Wir garantieren, dass Käufer die bezahlten Eintrittskarten rechtzeitig vor der Veranstaltung erhalten. Andernfalls stellen wir Ersatzkarten zu Verfügung (oder erstatten, in den seltenen Fällen, wo dies nicht möglich ist, den Kaufpreis in voller Höhe zurück)

Unsere strengen Kontrollen haben die Zahl der Betrugsfälle beim Weiterverkauf von Tickets deutlich reduziert

Alle Eintrittskarten werden auf sicherem Weg übermittelt, entweder elektronisch, per Kurier, oder über eine unserer Abholstellen

Wir bieten einen Kundenservice auf höchstem Niveau, in sechs Sprachen und an sieben Tagen der Woche

Fast hundert der weltweit wichtigsten Organisatoren von Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen arbeiten mit viagogo zusammen, um den Weiterverkauf ihrer Eintrittskarten zu kontrollieren und zu steuern. Wir arbeiten mit mehr als 30 Fussballvereinen in Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden zusammen, darunter einige der grössten Namen in der englischen Premier League (z.B. Chelsea und Manchester City), der Bundesliga (z.B. Bayern München) und Paris Saint-Germain in Frankreich. Im Bereich Tennis sind wir offizieller Partner der Roland-Garros French Open, der Barclays ATP World Tour Finals und der BNP Paribas Masters. Im Unterhaltungsbereich sind wir der offizielle Marktplatz für Eintrittskarten zu verschiedenen europäischen Musikfestivals (z.B. Isle of Wight, Benicassim und Sonisphere) und auch der Boyzone BZ20 Jubiläumstournee sowie der letzten Europatourneen von Madonna.

