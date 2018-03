Mistelbachs älteste Bürgerin feiert 105. Geburtstag

Jubilarin ist damit älteste Bewohnerin des Haus der Barmherzigkeit.

Wien/Poysdorf (OTS) - Die Medizin behauptet, dass man heute bis ins hohe Alter rüstig und geistig fit bleiben könne. Theresia Schreiber beweist es. Bis zum Alter von 100 Jahren lebte die rüstige Jubilarin noch völlig selbstständig in ihrem Elternhaus, einer kleinen Landwirtschaft in Katzelsdorf bei Poysdorf. Vor zwei Jahren erfolgte dann aber doch der Umzug in das Haus der Barmherzigkeit Poysdorf.

Dort beteiligt sich die rüstige Niederösterreicherin trotz ihres fortgeschrittenen Alters mit Begeisterung an den sozialen Aktivitäten im Haus, nimmt an Veranstaltungen und Bewegungsrunden teil und ist unter den BewohnerInnen eine gefürchtete Gegnerin beim Domino. Auch ihrer großen Leidenschaft, dem Singen, ist Theresia Schreiber bis heute treu geblieben.

Seit gestern ist die 105jährige nicht nur die älteste Einwohnerin des Bezirks Mistelbach sondern auch die älteste der insgesamt rund 1.300 Bewohner und Bewohnerinnen des Haus der Barmherzigkeit. Gemeinsam mit rund 40 Gästen - darunter Bezirkshauptmann Gerhard Schütt und Bürgermeisterin Gertrude Riegelhofer - beging die Jubilarin diesen besonderen Tag mit einer Messe in der hauseigenen Kapelle des HB Poysdorf, die von Pfarrmoderator Iosif Aenasoaei gestaltet wurde. Im Anschluss daran wurde bei Musik mit Kaffee und Kuchen gefeiert.

Das Haus der Barmherzigkeit gratuliert herzlich und wünscht Frau Schreiber noch viele weitere erfüllende Jahre!

Foto: Im Bild (v.l.n.r.): Vorne: Maria Schreiber, Jubilarin Theresia Schreiber, Maria Schreiber, Hinten: Bürgermeisterin Gertrude Riegelhofer, Bezirkshauptmann Dr. Gerhard Schütt, Pfarrmoderator Iosif Aenasoaei. Copyright: (C) MariaSouczek_Stadtgemeinde_Poysdorf

