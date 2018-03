Sondersitzung - Stronach/Markowitz: Gemeinsam für Schule und Kinder etwas bewegen!

"Das Wohl eines jeden Kindes muss gewährleistet sein"

Wien (OTS) - Bereits 1987 hatte die damalige Unterrichtsministerin Hilde Hawlicek eine Schulreform angekündigt, "solang ist bekannt, wo die Probleme liegen", erklärte Team Stronach Bildungssprecher Stefan Markowitz in seinem Debattenbeitrag. Er verlangte von allen Parteien:

"Lassen Sie uns gemeinsam für die Schule und die Kinder etwas bewegen!"

Es sei völlig unverständlich, dass Lehrergewerkschaften den Sommer über verhandeln und zu Ferienende gibt es Streikdrohungen der Lehrer. Dieser Streit zwischen Regierung und Gewerkschaft "darf nicht auch den Rücken der Eltern und Kinder ausgetragen werden", mahnte Markowitz. Positiv ist für den Team Stronach Bildungssprecher nur, dass Ministerin Schmied in ihrer Beantwortung der Dringlichen Anfrage erklärt habe, Politik müsse raus aus den Schulen. Markowitz: "Niemand versteht, dass es beim Lehrerdienstrecht und bei der Postenbesetzung nur um Parteipolitik geht."

"Das Wohl eines jeden Kindes muss gewährleistet sein!", verlangte Markowitz. Da sei es erschreckend, dass es jährlich 12.000 Jugendliche ohne Schulabschluss gibt. "Da können wir nicht so tun, als ob alles in Ordnung ist - das sind die Langzeitarbeitslosen von morgen!", warnte Markowitz. Für ihn ist es auch völlig falsch, dass Kinder, die nicht Deutsch konnten, in Sonderschulen abgeschoben wurden: "So wird jungen Menschen die Zukunft verbaut!".

Markowitz verlangte auch, dass endlich die tägliche Turnstunde flächendeckend umgesetzt wird. Wie nötig dies ist, zeige Kärnten, wo 15 Prozent an der Aufnahmeprüfung zur Lehrerausbildung speziell im Sport scheitern.

