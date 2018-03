ORF SPORT + mit dem Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" und Interviews mit Marlies Schild und Benjamin Raich

Am 19. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 19. September 2013, in ORF SPORT + sind das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" um 20.15 Uhr, Interviews mit Marlies Schild und Benjamin Raich um 20.45 Uhr, das Formel-1-Magazin "Inside Grand Prix" mit der Folge "Singapur" um 20.55 Uhr sowie die Höhepunkte vom DTM-Rennen in Oschersleben um 21.20 Uhr und von der Rallye-WM in Australien um 22.15 Uhr.

Am 19. September wirft das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" einen Blick hinter die Kulissen des Behindertensports: Wie arbeiten die Trainer? Wie entwickelt sich der Sport weiter? Zu Gast im Studio ist Mag. Walter Pfaller, selbst ein erfolgreicher Sportler und jetzt Trainer sowie Leiter des Olympiastützpunkts in Salzburg. Ebenfalls zu sehen ist ein Beitrag über einen Rollstuhltanz-Wettbewerb in Berlin. "Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin" ist selbst barrierefrei - mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Marlies Schild und Benjamin Raich geben im Interview mit Caroline Pflanzl unter anderem Auskunft über ihre Pläne und Ziele für die Olympiasaison 2013/14.

Details unter http://presse.ORF.at.

(Stand vom 18. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

