Associated Banc-Corp setzt auf iGATE als IT-Testpartner

Iselin, New Jersey Und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Im Rahmen einer Vereinbarung mit mehrjähriger Laufzeit wird iGATE ein Test-

und Kompetenzzentrum (TCoE) für die Associated Banc-Corp einrichten

Die iGATE Corporation - der erste Anbieter von integrierten Lösungen auf technologischer und operativer Ebene (iTOPS), bei denen die Geschäftsergebnisse im Vordergrund stehen - gab heute den Abschluss einer mehrjährigen Vereinbarung bekannt, derzufolge das Unternehmen ein Test- und Kompetenzzentrum (TCoE) aufbauen und einrichten wird, in dem es das gesamte IT-Anwendungsportfolio der Associated Banc-Corp - eine der 50 führenden börsennotierten US-Holdinggesellschaften -künftig verschiedenen Prüfungen zur Qualitätssicherung (QS) unterziehen wird. Laut Vereinbarung werden in diesem TCoE verschiedene Anwendungstests durchgeführt, die neben dem Einzelkunden-, Depositen- und Privatkundengeschäft auch Shared Services betreffen. Mithilfe des TCoE wird iGATE verschiedene Effizienzsteigerungen herbeiführen, da der gesamte Prüfungsbereich standardisiert und zentralisiert wird. Zudem werden verschiedene firmeneigene Werkzeuge und Lösungen eingesetzt, die Jahr für Jahr für Effizienzverbesserungen sorgen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130717/629294 )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130917/639241 )

iGATE wird seine profunde Branchenerfahrung und seine früheren Erfahrungen beim Aufbau ähnlicher TCoE wirksam einsetzen, um seinen Kunden noch grössere Mehrwerte zu bieten und dafür zu sorgen, dass Unternehmen dank Kostenoptimierung, verlässlicher Qualität und verkürzten Markteinführungszeiten immer bestens vorbereitet sind.

Sanjaya Senanayake, Senior Vice President und Leiter der technologischen Infrastruktur von Associated Banc-Corp, erklärte:

"Angesichts der steigenden Komplexität der Geschäftswelt und der immer umfangreicheren behördlichen Vorgaben ist das Prüfwesen insbesondere in der Bankenbranche von entscheidender Bedeutung, um geschäftlichen Katastrophen vorzubeugen. Dank iGATEs technologischer Kompetenz und unseren innovativen Produkten werden wir Kunden fortan ein völlig nahtloses und qualitativ hochwertiges Erlebnis bieten können."

Sanjay Tugnait, EVP, Leiter des Vertriebsbereichs Nordamerika und globaler Leiter des Bereichs Allianzen bei iGATE, erklärte zur Vereinbarung mit Associated Banc-Corp: "iGATE gilt in der Branche weiterhin als vielseitiger Pionier. Mit dieser Vereinbarung erreicht unsere Prüfpraxis auf ihrer erfolgreichen Reise einen weiteren bedeutenden Meilenstein. Die innovative Plattform und das dazugehörige operative Umfeld werden auf unsere übrigen globalen Kunden aus dem BFSI-Bereich und anderen Branchen übertragbar sein."

Mit diesem TCoE wird iGATE ein umfangreiches Portfolio verschiedener Prüfdienste anbieten und zudem ein zentralisiertes Test- und Kompetenzzentrum einrichten, dass sich mit den zahlreichen benötigten Prüfdiensten der Associated Banc-Corp befassen wird. Zu den angebotenen Prüfdiensten zählen ohne jegliche Einschränkung: Sanitär-und Rauchprüfungen, Funktionstests, Schnittstellentests, Systemintegrationstests, Regressionstests, mobile Anwendungstests, DWH-Tests, Testautomatisierung sowie nichtfunktionale Tests (Leistungstests, Sicherheitstests).

Manish Sharma, AVP des Bankgeschäfts bei iGATE, ergänzte: "In diesem Test- und Kompetenzzentrum wird iGATE die IT-Anwendungen der Bank in ihrer gesamten Vielfalt einer eingehenden Prüfung unterziehen. Die Prüfumgebung des Kompetenzzentrums ist anwendungs- und serviceunabhängig. So können wir transparente Informationen über die Abläufe und Steuerungsverfahren liefern, klare Verantwortungsbereiche abstecken und das Risiko auf alle beteiligten Parteien verteilen."

iGATE ist seit geraumer Zeit im Prüfgeschäft tätig und beschäftigt ein Team aus über 2.600 professionellen Testern, die mehr als 100 Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützen. iGATE unterhält Verbindungen zu allen Grossanbietern von Prüfinstrumenten und verfügt zudem über eine eigene Auswahl an Werkzeugen und Rahmenlösungen zur Steigerung der Effizienz und Produktivität.

Informationen zu Associated Banc-Corp

Mit einem Vermögen von 24 Mrd. USD zählt die Associated Banc-Corp zu den 50 führenden börsennotierten US-Holdinggesellschaften. Das in Green Bay im US-Bundesstaat Wisconsin ansässige Unternehmen Associated ist eine führende Bankfranchise aus dem Mittleren Westen, die über eine vollständige Auswahl an Finanzprodukten und entsprechenden Dienstleistungen verfügt. Mit etwa 240 Bankniederlassungen ist das Unternehmen in mehr als 150 Gemeinden in ganz Wisconsin, Illinois und Minnesota vertreten. Gewerbliche Finanzdienstleistungen werden überdies in Indiana, Michigan, Missouri, Ohio und Texas erbracht. Associated Bank, N.A. ist ein Equal Housing Lender, ein Equal Opportunity Lender und Mitglied der FDIC. Nähere Informationen zur Associated Banc-Corp erhalten Sie auf http://www.associatedbank.com.

Informationen zu iGATE

Die iGATE Corporation ist der erste Anbieter von integrierten Lösungen auf technologischer und operativer Ebene (iTOPS), der über ein komplettes Outsourcing-Angebot in den Bereichen Beratung, Technologie und Geschäftsprozesse sowie über Produkt- und Verfahrenslösungen auf Grundlage eines sich an Geschäftsergebnissen orientierenden Modells verfügt. iGATE hat über drei Jahrzehnte Erfahrung als IT-Dienstleister vorzuweisen, ist dank der iTOPS-Plattform an verschiedensten Standorten rund um den Globus vertreten und verfügt über einen Talentpool, der sich aus über 28.500 Mitarbeitern zusammensetzt. Mit seinen effektiven Lösungen versorgt das Unternehmen durchgehend über 300 Firmen, darunter auch Fortune-1000-Unternehmen, aus vielen verschiedenen Branchen: Bank-und Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel, Vertrieb und Logistik, Medien, Unterhaltung, Freizeit und Reisen, Energie und Versorgung sowie der öffentliche Sektor und unabhängige Softwareanbieter. Besuchen Sie http://www.igate.com für nähere Informationen.

Die iGATE Corporation ist unter dem Tickersymbol "IGTE" auf der NASDAQ vertreten.

Informationen zu Geschäftsergebnissen

iGATE bietet die branchenweit ersten Verfahren, die auf Geschäftsergebnissen basieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen, die auf die Faktoren Arbeit, Arbeitsaufwand, Zeit und Personalaufwand ausgerichtet sind, stehen hier greifbare und messbare Resultate im Vordergrund. Durch die Integration firmeneigener Technologie und Prozesse und die ergebnisorientierte Preisgestaltung ersetzt iGATE Fixkosten durch eine variable Kostenstruktur, sodass sich Kunden der steigenden oder fallenden Nachfragekurve problemlos anpassen können und "nur für Ergebnisse bezahlen".

Vorausschauende Aussagen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die Geschäftsprognosen und die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen betreffen, sowie alle übrigen Erklärungen in dieser Meldung, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen, sind als vorausschauende Aussagen aufzufassen. Begriffe wie "erwarten", "Potenzial", "glaubt", "antizipiert", "plant", "beabsichtigt" und ähnliche Begrifflichkeiten werden bewusst verwendet, um vorausschauende Aussagen zu kennzeichnen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen zählen ohne jegliche Einschränkung: Prognosen bezüglich des Marktwachstums und künftiger Umsätze sowie die künftigen Erwartungen bezüglich des Geschäftswachstums, der kostenmässigen Konkurrenzfähigkeit und der globalen Unternehmenspräsenz infolge der Übernahme. Hinzu kommen weitere Angelegenheiten, die bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, Leistungen oder Erfolge erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in dieser Pressemitteilung implizit oder explizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem:

Schwierigkeiten bei der Integration von Geschäftsbereichen; die planmässige Wachstumsentwicklung bestimmter Marktsegmente; das Wettbewerbsumfeld der IT-Dienstleistungsbranche und die Reaktionen der Konkurrenz auf die Übernahme von iGATE Computer durch das Unternehmen; sowie die Frage, ob iGATE erfolgreiche Dienstleistungen/Produkte anbieten kann und in welchem Umfang diese vom Markt angenommen werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Zuge der Übernahme von iGATE Computer erhebliche Fremdmittel aufbringen müssen, darunter auch durch die Emission von Wertpapieren mit hohem Ertrag. Daher wird ein signifikanter Anteil der Cashflows zur Schuldentilgung benötigt, weshalb dem Unternehmen unter Umständen nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die Geschäftstätigkeit wie beabsichtigt bzw. wie bisher fortzusetzen. Weitere Risiken bezüglich des Unternehmens sind Gegenstand des Geschäftsberichts auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 sowie der sonstigen Berichte, die das Unternehmen der Securities and Exchange Commission bereits vorgelegt hat. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen abweichen. Vorausschauende Aussagen aller Art beruhen auf den dem Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Das Unternehmen lehnt jedwede Verpflichtung ab, derartige Aussagen im Falle veränderter Umstände zu aktualisieren. Dieses Dokument ist in keinem Rechtsgebiet als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen.

Pressekontakt

Prabhanjan Deshpande "PD" Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, iGATE +91-80-4104-5006 PD@iGATE.com Regionale Pressekontakte Indien Shoma Ghosh Adfactors PR +91-9820091196 shoma.ghosh@adfactorspr.com Nordamerika Anu Kher Gutenberg Communications +1-(646)-775-6301 Anu@gutenbergpr.com Meagan Ostrowski Gutenberg Communications +1-(212)-810-4394 Meagan@gutenbergpr.com Europa Radha Ahlstrom-Vij Gutenberg Communications +44-75-8424-1132 Radha@gutenbergpr.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130717/629294 http://photos.prnewswire.com/prnh/20130917/639241