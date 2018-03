Florian Scheuba, Thilo Sarrazin, Lotte Tobisch und Marla Blumenblatt zu Gast in "Stöckl."

Am 19. September um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Austausch der Generationen, Gespräche über neue und alte Werte, über das aktuelle politische Geschehen und gesellschaftlich brisante Themen stehen im Mittelpunkt dieser Ausgabe von "Stöckl.". Am Donnerstag, dem 19. September 2013, begrüßt Barbara Stöckl um 23.00 Uhr in ORF 2 Florian Scheuba, Thilo Sarrazin, Lotte Tobisch und Marla Blumenblatt:

Florian Scheuba - Der Kabarettist kommentiert das Politikgeschehen mit spitzer Zunge

Vor der Nationalratswahl hat Florian Scheuba Hochsaison. Der Kabarettist, der mit seiner Satire-Formation "Wir Staatskünstler" am Wahl-Wochenende im Akademietheater zwei Specials spielt, kommentiert das politische Geschehen regelmäßig auch in seinen Kolumnen, die Ende Oktober gesammelt in dem Buch "Geht's? - Klartext im Getümpel" erscheinen. Welche Szenarien bereiten die "Staatskünstler" für das Wahlwochenende vor? Wie gefällt er sich in seiner Lieblingsrolle als Frank Stronach und was hält er als Satiriker von den populistischen Äußerungen Thilo Sarrazins?

Thilo Sarrazin - Der umstrittene Autor und Ökonom über die Lust an der Provokation

Der umstrittene Beststellerautor, Berliner Finanzsenator und ehemalige Vorstand der deutschen Bundesbank sorgt mit seinen Ansichten und Aussagen immer wieder für heftige Debatten - "Held oder Hetzer" titelte etwa die deutsche "Bild"-Zeitung über ihn. Aktuell sorgt er für Empörung mit seinen Äußerungen über Homosexuelle. Muss man heute provozieren, um gesellschaftliche Diskussionen in Gang zu bringen oder sucht er Streit und Aufmerksamkeit um jeden Preis? Wie kommentiert er den Wahlkampfstil in Deutschland, Steinbrücks "Stinkefinger" und was sagt das Immer-noch SPD-Mitglied zu Applaus von der falschen Seite?

Lotte Tobisch - Die "Grande Dame" der Gesellschaft ist auch mit 87 Jahren streitbar

Die "Grande Dame" der österreichischen Gesellschaft ist mit 87 Jahren ein Vorbild für viele Menschen, nach wie vor besticht sie mit ihrer körperlichen und geistigen Fitness. Die in einem großbürgerlichen Haushalt aufgewachsene ehemalige Burgschauspielerin und Opernballorganisatorin ist bekannt für ihre gesellschaftskritische Ader und ihren Mut, die Dinge beim Namen zu nennen. In "Stöckl." spricht sie darüber, wann es sich lohnt auf die Barrikaden zu steigen, über Stil, Anstand und Moral - und was diese in der politischen Diskussion wert sind.

Marla Blumenblatt - Die Wiederentdeckung der 50er Jahre

Mit ihrem Debütalbum "Immer die Boys" will die gebürtige Wienerin mit einer Mischung aus Schlager, zweideutigen Texten und jeder Menge Rock 'n' Roll die Musik der 50er Jahre wieder populär machen. Mit Petticoat und Bienenkorbfrisur ist Marla dabei selbst so außergewöhnlich wie ihre Musik. Die Wahlberlinerin mit mazedonischen Wurzeln (ihre Eltern kamen als Gastarbeiter nach Österreich) genoss als Kind eine klassische Ballettausbildung. Später zog es sie ins Pariser Cabaret-Theater "Crazy Horse". Doch Tanzen war ihr nicht genug, sie machte eine Gesangsausbildung und erfüllte sich den Traum einer Musikkariere. Warum die 28-Jährige dem Charme der 50er erlegen ist und warum sie sich eine Renaissance alter Werte wünscht, erzählt sie in "Stöckl."

