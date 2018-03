Gewerbe und Handwerk: Lehrlingsausbilder Nummer 1!

Forderung nach Verbesserungen bei Berufsorientierung und Sicherung der Jugendbeschäftigung

Wien (OTS/PWK646) - "Die Handwerks- und Gewerbebetriebe nehmen

ihre Verantwortung als Ausbildungsbetriebe wahr. Mit rund 54.000 Jugendlichen werden 43 Prozent aller Lehrlinge in den Betrieben unserer Sparte ausgebildet. Damit ist das Gewerbe und Handwerk der Lehrlingsausbilder Nummer eins in Österreich, weit vor dem Handel (15%), der Industrie (12,8%) und dem Tourismus (9%)", betont Renate Scheichelbauer, stellvertretende Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

55 Prozent aller Lehrbetriebe sind dem Gewerbe und Handwerk zuzuordnen. Auf einen Lehrbetrieb entfallen durchschnittlich 2,8 Lehrlinge. Die Leistungen, die Ausbilder und Lehrlinge gemeinsam erbringen, zeigten sich besonders in den Ergebnissen der Berufsweltmeisterschaften "World Skills" in Leipzig. Renate Scheichelbauer ist begeistert: "Insgesamt holten die österreichischen Teilnehmer 11 Medaillen! Hinter den Gewinnern stehen 10 Ausbildungsbetriebe aus dem österreichischen Gewerbe und Handwerk. Das zeigt einmal mehr, wie stark das heimische Gewerbe und Handwerk -das Rückgrat unserer Wirtschaft - in der Lehrlingsausbildung verankert ist. "Wir legen damit ein klares Zeichen für die Bedeutung unserer Betriebe im Ausbildungswesen ab und für die Qualität der Ausbildung unserer zukünftigen Fachkräfte", so die Gewerbe-Sprecherin.

Im dualen Ausbildungssystem erbringen die Ausbildungsbetriebe eine solidarische Leistung für die Gesamtwirtschaft. Sie stellen eine flächendeckende, regionale und krisensichere Ausbildung zur Verfügung. Darüber hinaus bieten sie Jugendlichen die Chance Bestqualifikationen zu erlangen und damit eine Vielzahl an Karrieremöglichkeiten. In Österreich werden insgesamt mehr als 200 Lehrberufe angeboten.

Die Gewerbe- und Handwerksbetriebe bilden nicht nur einen Großteil unserer zukünftigen Fachkräfte aus, sondern sichern auch unseren Wirtschaftsstandort Österreich und übernehmen damit soziale Verantwortung. Sie tragen außerdem zur geringsten Jugendarbeitslosigkeit innerhalb Europas bei.

Gerade im Gewerbe und Handwerk haben junge Fachkräfte auch eine Aussicht auf längerfristige Dienstverhältnisse über die Lehrzeit hinaus. Diese Perspektive kann die überbetriebliche Ausbildung zum Beispiel nicht bieten. Und dabei erhalten die Jugendlichen von Tag 1 der Lehre eine finanzielle Entschädigung.

Gleichzeitig verweist Scheichelbauer darauf, dass derartige Erfolge künftig nur möglich sein werden, wenn im Bereich der Berufsorientierung der Jugendlichen Reformen Platz greifen: "Wir müssen die Berufsorientierung stärken und in einem eigenen Unterrichtsfach anbieten. Auch benötigen wir eine flächendeckende Potentialanalyse in allen Schularten.

So könnten alle österreichischen SchülerInnen ihre Potentiale ergründen und die Vielfalt der Lehrberufe kennen lernen. Der eingeschlagene Karriereweg muss Freude bereiten, um das Beste aus den Jugendlichen herauszuholen und ihnen Chance auf Erfolg zu bieten."

Besonders wichtig der Gewerbe-Sprecherin eines: "Ohne die vielen Ausbildungsbetriebe wäre Österreich nicht dort wo es ist. Wir danken ihnen für ihr unermüdliches Engagement den Motor der Wirtschaft in Gang zu halten und dass ihre Ausbilder dafür ihr wertvolles Wissen an die nächste Generation weitergeben." (us)

