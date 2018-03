Stronach/Lugar: Parteipolitik raus aus der Schule!

Bürger können am 29. September für Veränderung sorgen

Wien (OTS) - Klubobmann Robert Lugar forderte bei der vom Team Stronach beantragten Sondersitzung des Nationalrates zum Thema Lehrerdienstrecht eine sofortige "Entparteipolitisierung" des österreichischen Schulsystems. "Vor 26 Jahren hat die damalige SPÖ-Bildungsministerin Hawlicek eine Bildungsreform verlangt. Bis heute ist nichts passiert. Jedes Jahr schneiden die österreichischen Schüler in den Bildungsrankings noch schlechter ab. Jährlich gibt es 16.000 Pflichtschulabgänger, die nicht ausreichend lesen und schreiben können und dadurch Probleme am Arbeitsmarkt haben. In fünf Jahren gibt es somit 80.000 Menschen, die nach der Schule keine Chance am Arbeitsmarkt haben, weil es nicht gelungen ist, ihnen eine ordentliche Bildung zukommen zu lassen."

Lugar verwies auf die Ineffizienz des österreichischen Bildungssystems. "Wir geben im internationalen Vergleich am meisten aus, aber nur jeder zweite Euro kommt in der Klasse an. Der Rest versickert in der Verwaltung. Daher muss die Parteipolitik raus aus der Schule. Wir brauchen keine Schule, die von der Politik geleitet wird. Niemand sieht ein, warum beispielsweise ÖVP-Landeshauptmann Pröll in Niederösterreich auf die Direktorenbestellung Einfluss nimmt und die Landesschulräte nach dem Parteienproporz besetzt werden. In Österreich versorgt die Politik ihre Parteiengünstlinge in der Schule und das System wird immer schlechter", kritisierte Lugar. Der Team Stronach Klubobmann forderte, dass Direktoren künftig als Manager der Schulen fungieren und sich ihre Lehrpersonal selbst aussuchen können. Das Erreichen der Bildungsziele solle dann kontrolliert werden.

Lugar betonte, dass das Team Stronach mit der Sondersitzung der rot-schwarzen Bundesregierung die Möglichkeit geben wolle, das Lehrerdienstrecht noch vor der Wahl zu beschließen, wie es Faymann und Spindelegger versprochen haben. "SPÖ und ÖVP können heute beweisen, dass sie auch Maßnahmen gegen den Willen der Gewerkschaft beschließen können. Denn derzeit regieren nur die Bünde, Gewerkschaften, Kammern und Landeshäuptlinge."

Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich ein Bild machen können, ob die Regierung noch handlungsfähig ist. Denn wenn man sich das Regierungsprogramm ansieht, haben SPÖ und ÖVP in den vergangenen fünf Jahren nichts zustande gebracht, kritisierte Lugar. Es sei also nicht zu erwarten, dass etwas nach der Wahl etwas besser werde wenn Rot und Schwarz wieder zusammengehen. Lugar: "Wenn wieder das gleiche kommt, wie soll sich dann etwas ändern? Die Menschen haben nur einmal in fünf Jahren die Macht, etwas zu verändern und diejenigen abzuwählen, die nichts zustande gebracht haben. Dieser Tag kommt am 29.September. Das Recht geht vom Volk aus. Und das Volk kann am 29. September entscheiden, ob es neue Mehrheiten abseits von Rot und Schwarz gibt."

Lugar ging in seiner Rede auch auf die schrecklichen Geschehnisse der vergangenen Stunden ein: "Eine derartige Wahnsinnstat macht einfach nur fassungslos und zu tiefst betroffen. Es braucht eine lückenlose Aufklärung der Geschehnisse, das sind wir den allen Angehörigen und Betroffenen schuldig. Wir müssen aber auch überlegen, welchen Grundstein wir mit der Bildung und in den Schulen legen, um die Werte und den Respekt vor dem Leben zu erhalten."

