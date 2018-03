FPÖ-Hernals: Ladenschlussgesetz gilt für alle!

Grünen-Chefin Glawischnig soll Gesetzesbruch nicht willkommen heißen!

Wien (OTS/fpd) - Das Ladenschlussgesetz definiert die Zeiten, in denen Geschäfte geöffnet sein dürfen. An Sonn- und Feiertagen gilt ein generelles Öffnungsverbot, hier dürfen nur bestimmte Waren an definierten Orten verkauft werden. "Das Geschäft in der Wattgasse fällt sicher nicht darunter, Frau Glawischnig", so die Hernalser FPÖ-Klubobfrau Ulrike Raich.

Mehrere Supermärkte in Hernals - insbesondere jener von Frau Glawischnig im gestrigen Radio Wien-Interview erwähnte in der Wattgasse - verstoßen immer wieder gegen die gesetzlichen Bestimmungen zu den Ladenöffnungszeiten. Ungeniert haben diese Händler auch sonntags geöffnet. Durch den Gesetzesbruch der Händler aus Vorderasien werden die Gewerbetreibenden aus Österreich massiv benachteiligt.

Die FPÖ-Hernals warnt seit vielen Jahren vor dieser Entwicklung und spricht sich ganz klar gegen den Missbrauch des Ladenschlussgesetzes durch die orientalischen Händler aus. "Sorgen Sie für die Einhaltung der bestehenden Gesetzeslage anstatt sich darüber zu freuen, dass diese Händler illegal aufsperren", so Raich in Richtung Glawischnig.

Ein Staat kann nur funktionieren, wenn die Gesetze befolgt werden. "Wenn Politiker mit diesen Gesetzen nicht einverstanden sind, können sie die parlamentarischen Möglichkeiten ausnützen und diese ändern. Solange die Gesetze gelten, haben sich diese wie auch alle anderen Staatsbürger an die Gesetze zu halten", stellt Raich fest und kündigt eine neue Initiative für die Einhaltung der Ladenöffnungszeiten -auch der türkischen Läden in Hernals an. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794