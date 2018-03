Toroleo.at gestartet: Österreichs neuer Preisvergleich für Autoteile geht online

Berlin (ots) - Österreichs Fahrzeugbesitzer bekommen ihren unabhängigen und kostenlosen Produkt- und Preisvergleich. Ab sofort können auf www.toroleo.at Preise und Angebote für den Kauf von Fahrzeugteilen im Internet miteinander verglichen werden. Um Nutzern eine große Auswahl günstiger Produkte zur Verfügung zu stellen, kooperiert Toroleo von Beginn an mit etablierten Anbietern wie Tirendo und E-Tyre. Weitere Händler werden zeitnah das Angebot ergänzen.

Toroleo.at startet mit Reifen und Felgen

Ab sofort ist bei Toroleo.at der Vergleich von Reifen und Felgen möglich. Schon bald werden jedoch zahlreiche weitere Produkt- und Dienstleistungskategorien hinzukommen. Das passende Autozubehör lässt sich dabei über eine nutzerfreundliche Suche finden. Hierfür muss lediglich die gewünschte Reifendimension eingegeben werden, um eine Vielzahl von passenden Produkten und die günstigsten Angebote der Händler im Internet anzuzeigen. Auf Wunsch lassen sich auch weitere Filterfunktionen (wie spezielle Reifen-Eigenschaften oder die Beliebtheit der Reifen bei anderen Käufern) verwenden. Somit findet auf Toroleo.at vom Laien bis zum Kfz-Experten jeder schnell, sicher und zuverlässig das passende Produkt.

Große Produktauswahl und günstige Preise

"In der Kfz-Branche herrscht noch immer eine große Preisintransparenz. Hier wollen wir für den Endverbraucher ein verlässlicher Partner sein, der Licht in das Angebots-Wirrwarr bringt", erklärt Firmengründer Manuel Hinz den Anspruch seines Unternehmens. Durch die enge Kooperation zwischen Toroleo und renommierten Händlern ist es dabei möglich, den Kunden den Vergleich von sowohl hochwertigen als auch preiswerten Produkten anzubieten. Denn wer Fahrzeugteile online erwirbt, profitiert vor allem von der umfassenden Marktübersicht und den günstigen Preisen. Toroleo.at bietet ab sofort österreichischen Fahrzeugbesitzern all diese Vorzüge - und zwar unabhängig und kostenlos.

Über Toroleo

Toroleo ist das unabhängige und kostenlose Produkt- und Preisvergleichsportal rund ums Automobil. Gegründet wurde das Unternehmen im Mai 2012 von Manuel Hinz, der Launch der Website erfolgte im September 2012. Heute beschäftigt Toroleo rund 20 Mitarbeiter.

