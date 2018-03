Einladung ARA Pressekonferenz: 20 Jahre getrennte Verpackungssammlung - neue Herausforderungen

Wien (OTS) - Vor knapp 20 Jahren, am 1. Oktober 1993, trat in Österreich die Verpackungsverordnung in Kraft. Sie nahm die Wirtschaft in die Pflicht und lieferte den Anstoß für den Aufbau der Verpackungssammlung und -verwertung, wie wir sie heute kennen.

Ins selbe Jahr fiel auch die Geburtsstunde der Altstoff Recycling Austria AG (ARA), die dank des Engagements der ÖsterreicherInnen, Unternehmen und Kommunen auch international beachtete ökologische Erfolge erzielen konnte. So wurden in den letzten 20 Jahren rund 13,8 Millionen Tonnen Verpackungen gesammelt und recycelt und damit 8,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Das entspricht den Treibhausgasemissionen von 40 Milliarden PKW-Kilometern.

Neben dem Blick zurück zeigt eine Studie von Karmasin Motivforschung, mit welcher Einstellung die Generation der bis 20-Jährigen - also der Mülltrenner der Zukunft - heute an das Thema herangeht.

Zur Präsentation der Studie, weiterer wissenswerter Daten und Fakten aus 20 Jahren ARA sowie aktueller Herausforderungen für die Zukunft laden wir Sie herzlich ein zum:

Pressegespräch: 20 Jahre moderne Verpackungssammlung - 20 Jahre ARA



Als Gesprächspartner stehen Ihnen die beiden ARA Vorstände Dr.

Christoph Scharff und Ing. Werner Knausz zur Verfügung.



Datum: 30.9.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Business Lounge des Hotel Topazz (gegenüber der Anker-Uhr)

Lichtensteg 3, 1010 Wien



