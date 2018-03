VP-Stiftner: Fußgängerbeauftragte sieht dem Chaosprojekt Mariahilfer Straße tatenlos zu

Wien (OTS) - "Lange Zeit war es sehr still rund um die Fußgängerbeauftragte, nun meldet sie sich nach dieser Absenz wieder einmal zu Wort, aber lediglich um zu beweisen, dass sie in Wirklichkeit gar nichts tut", so ÖVP Wien Verkehrssprecher Gemeinderat Roman Stiftner in Reaktion auf das Gespräch der Fußgängerbeauftragten mit wien.orf.at.

"Einerseits das Chaosprojekt Mariahilfer Straße Neu als herausragend zu bezeichnen und andererseits bei diesem Thema, das mit den Interessen der Fußgänger ja durchaus in Verbindung steht, gar nicht eingebunden zu sein, stellt eine außerordentliche Chuzpe dar. Wenn eine Fußgängerbeauftragte bei einem so großen Projekt nicht einmal involviert ist, ist die Existenzberechtigung dieser Funktion neuerlich massiv in Zweifel zu ziehen. Diese Haltung und Vorgangsweise entlarvt die Beauftragtenflut zum wiederholten Male als reine PR-Maßnahme und Beruhigungspille. Es kann nicht sein, dass durch sinnlose Posten das wertvolle Steuergeld der Wienerinnen und Wiener verpulvert wird", so Stiftner weiter.

"Die Bürgerinnen und Bürger wollen nicht ständig mit Beschwichtigungen und salbungsvollen Worten konfrontiert, sondern endlich zur Causa Mariahilfer Straße befragt werden. Eine Ja/Nein Frage zu diesem Projekt ist eine conditio sine qua non", so Stiftner abschließend.

