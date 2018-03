Rot-weiß-rote Elektrobranche wirft auf der FUTURA 2013 einen Blick in die Zukunft

Anlässlich der bevorstehenden Eröffnung der Fachmesse FUTURA (19.-22.9. im Messezentrum Salzburg) zieht Elektrohandelsobmann Krejcik eine Zwischenbilanz für 2013

Wien (OTS/PWK645) - Von Do., 19., bis inklusive So., 22. September 2013 findet mit der Fachmesse Futura < http://www.futuramesse.at > in Salzburg wieder die in Branchenkreisen so genannte "kleine Funkausstellung" statt: "Hier stellen viele Hersteller und Importeure ihre neuesten Produkte vor. Die heimische Elektrobranche, mit fast 5 Milliarden Euro Umsatz ein sehr wichtiger Teil des österreichischen Handels, wird diese Gelegenheit wieder nützen, um sich zu informieren und zu disponieren. "Das vergangene Jahr 2012 ist gut gelaufen, wir rechnen auch heuer wieder mit einer stabilen Entwicklung", zieht Wolfgang Krejcik, Obmann des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), eine Zwischenbilanz.

Nach wie vor gut laufen die so genannten "großen Haushaltsgeräte" (Waschautomaten, Kühlgeräte, Trockner etc.), der damit erwirtschaftete Umsatz beträgt rund 850 Mio. Euro. "Unsere jahrelangen Bemühungen zum Thema Energiesparen zeigen große Erfolge, das immense Konsumenteninteresse beweist dies täglich", so Krejcik.

Ähnlich nachgefragt sind die "kleinen Haushaltsgeräte" und Produkte zur Körperpflege (prognostizierter Umsatz für 2013 rund 600 Mio. Euro). Kaffeeautomaten machen davon alleine ca. 30% aus - im Land der Kaffeetrinker keine Überraschung. Überraschend auch für Branchenkenner ist jedoch ein ähnlich großer Anteil an Staubsaugern:

Der Absatz weist bis jetzt eine mehr als 10-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahr auf.

Dagegen ist bei TV-Geräten eine gewisse Zurückhaltung festzustellen. Vielleicht durch die sehr heißen Sommermonate, sicher jedoch durch das Fehlen spektakulärer Sportereignisse in diesem Jahr müssen wir hier mit einem Rückgang rechnen, denn eine Fußball-Europa-oder Weltmeisterschaft ist als Kaufmotivation nicht zu schlagen. Trotzdem sind wir für die Saison optimistisch, einen Großteil leider aufzuholen, geht doch der Trend zu immer größeren Bildschirmen: "Wir nähern uns als Durchschnitt bereits der 50 Zoll-/125cm-Bildschirmdiagonale." Neue Technologien wie Smart-TV und 4k-Hochauflösung, das eine bisher nie für möglich gehalten Bildschärfe bringt, aber auch das wieder anlaufende Stereo-HiFi-Audiogeschäft lassen heuer für dieses Jahr einen Umsatz von ca. 900 Mio. Euro erwarten.

Der Absatzrückgang bei Fernsehern wird jedoch von der ungebrochenen Nachfrage von Smartphones und Tablets kompensiert. Zusammen mit dem PC-Geschäft wird mit Umsätze von an die 2 Mrd. Euro erwartet.

Allgemein ist festzuhalten, dass der Konsument neben guter Qualität vor allem eine einfache und übersichtliche Bedienung bei allen Produkten einfordert. Hier hat der Elektrohandel mit seinen geschulten Mitarbeitern eine besondere Verantwortung, aus dem riesigen Angebot das richtige Gerät seinem Kunden zu empfehlen. Auch wird verstärkt auf individuelles Service wie fachgerechte Lieferung und Inbetriebnahme sowie ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten zurückgegriffen. Neben attraktiven Preisen stärken uns diese Dienstleistungen im Wettbewerb mit ausländischen, örtlich weit entfernten Versandunternehmen ohne direkte Ansprechpartner: "Denn österreichische Konsumenten schätzen die garantierte Sicherheit nach dem Kauf nach wie vor als sehr wichtig ein", weiß Krejcik. Der österreichische Elektrohandel sieht daher auch den kommenden Monaten mit Optimismus entgegen - "wenn nicht durch zukünftige Sparpakte oder Steuern- und Gebührenerhöhungen die Nachfrage negativ beeinflusst wird", so Krejcik. (JR)

