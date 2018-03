Hier regiert Europa League! Mehr als fünf Stunden Fußball mit Salzburg und Rapid im ORF

Am Donnerstag, dem 19. September, ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Gleich zwei heimische Vereine begleitet der ORF durch die Europa-League-Gruppenphase - und beide haben durchaus Chancen auf den Aufstieg. Und so geht es am Donnerstag, dem 19. September 2013, bereits um 18.30 Uhr in ORF eins los, wenn Salzburg daheim auf IF Elfsborg trifft. Aus Salzburg meldet sich Kommentator Oliver Polzer, für die Analyse sorgen Rainer Pariasek und Herbert Prohaska. Um 20.55 Uhr geht es dann gleich mit dem Spiel FC Thun - Rapid weiter. Kommentator in der Schweiz ist Thomas König, Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich analysieren. Die Highlights des ersten Spieltags der Europa League stehen dann noch um 23.05 Uhr auf dem Programm von ORF eins.

Mannschaftliche Geschlossenheit haben die Salzburger und Rapidler bereits lange vor dem Anpfiff demonstriert und sich für den Dreh des ORF-Promotion-Spots zur Europa League in martialische Pose geworfen. Wenn Jonathan Soriano, Steffen Hofmann und Co. ihre Aufgabe auf dem Feld ebenso souverän erledigen wie die Dreharbeiten in Salzburg und Wien, dann können sich die ORF-Fußballfans auf denkwürde Abende freuen.

Via ORF-TVthek und sport.ORF.at sind die beiden Begegnungen auch als Live-Stream zu sehen; insider.ORF.at bringt Highlights als Video-on-Demand. Für blinde und sehschwache Menschen werden die Matches im Zweikanalton audiokommentiert.

