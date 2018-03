Autofreier Tag 22.9.: RING FREI! Für eine lebenswerte, autofreie Stadt. Mit der ersten CICLOVIennA: Frei radeln am Ring.

Zum internationalen "Autofreien Tag" wird der Wiener Ring erneut zum "Rasen am Ring". Neu: Die erste "CICLOVIennA" gibt den Ring von Oper bis Uni frei!

Wien (OTS) - Der "Internationale Autofreie Tag" wird am 22.9. in vielen Metropolen und Städten gefeiert, indem Innenstadtteile autofrei gemacht werden, um Lebensraum zu schaffen. In Wien wird diese Aufgabe weiterhin von NGOs übernommen, da hier nicht wie z.B in Brüssel von Stadtregierungsseite das gesamte Stadtzentrum autobefreit wird. Die Plattform "Autofreie Stadt" greift also zum siebten Mal zum Rollrasen und kündigt an: RING FREI! Von 13-19h, Oper bis Uni, bietet RING FREI Raum für Menschen, Räder, Kinderwägen, Skates. Mit Naturrasen zum Picknicken, Musik zum Zuhören und RadSpaß zum Mitmachen.

Neu: "CICLOVIennA". Ciclovia bezeichnet eine sonntägliche Erlebniszone wie in Großstädten von Bogota über Los Angeles bis Paris, wo Millionen Menschen auf ansonsten KFZ-belegten Straßen ihre Stadt genießen. "Ein autofreier Ring wäre ein Schmuckstück der Lebensqualität in unserem Wien. Statt verstauter, luftverschmutzender Platzverschwendung mit zu wenig Raum für FußgängerInnen und Radverkehr kann so Ruhe und Platz für Menschen einkehren!" lautet die Vision der Veranstalterplattform "Autofreie Stadt", die von der Radlobby Wien (IGF + ARGUS), Greenpeace und Fahrrad.WUK gebildet wird. Alle Details: www.autofreiestadt.at

Rückfragen & Kontakt:

Alec Hager, Tel.: 0650-9464968