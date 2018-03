Stronach/Hagen: Luft-100er: Beweis für Abzocke der Autofahrer

Rückerstattung der Strafen sieht Verkehrssprecher Hagen als "Schuldeingeständniss"

wien (OTS) - "Das ist eine neuerliche Abzocke der Autofahrer, die nun auch offiziell bestätigt wurde", beurteilt Team Stronach Verkehrssprecher Christoph Hagen die nunmehrige Strafrefundierung rund um den umstrittenen Luft-Hunderter. Wie sich dieser Tage herausstelle, so Hagen, sind die Messstellen vor allem an der Inntalautobahn in Tirol monatelang unabhängig von der Wetterlage aktiviert gewesen. Hagen: "Rund 4000 damals bestraften Autofahrern wird nun ihr Geld zurückerstattet. Das ist ein Eingeständnis des Missbrauchs dieser Tempobeschränkung."

Hagen erinnert an seine diesbezügliche Anfragebeantwortung von Minister Berlakovich im Juli 2013, die "bei weitem nicht ausreichend" gewesen wäre. Der Team Stronach Verkehrssprecher vermutet dahinter schlicht Schlamperei und Gleichgültigkeit gegenüber den Verkehrsteilnehmern. So etwa wären alle Messgeräte in Tirol über zehn Monate hinweg aktiv geblieben, selbst bei tagelangem Regen, der die Luftqualität verbessere.

