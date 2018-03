12 Jahre ANIMOD: Kölner Hotelgutschein-Anbieter auf erfolgreichem Wachstumskurs

Köln (ots) - Der Hotelgutschein-Vermittler ANIMOD feiert im September 2013 sein 12-jähriges Bestehen. Mit rund 800 Partnerhotels in derzeit 26 Ländern zählt die ANIMOD GmbH aktuell zu einem der führenden Anbieter von Hotelgutscheinen im deutschsprachigen Raum und vermittelte allein letztes Jahr über 135.000 Gutscheine. In dem online-basierten Unternehmen können Hotelarrangements - vornehmlich im 4- und 5-Sterne Segment - in Deutschland, Europa und den USA zu vergünstigten Preisen erworben werden.

"Ursprünglich habe ich über ANIMOD private Gegenstände auf "eBay" angeboten", so Ira Hielscher, Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens. "Doch bereits 2002 haben wir uns auf den Absatz von Hotelgutscheinen spezialisiert und unser Geschäft seitdem kontinuierlich ausgebaut." Durch den Aufbau eines ständig wachsenden nationalen sowie internationalen Vertriebsnetzes mit zahlreichen Kooperationspartnern beschäftigt die ANIMOD GmbH inzwischen weltweit rund 60 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 16 Millionen Euro. Täglich greifen unter www.animod.de rund 7.500 Kunden auf den Onlineshop des Hotelgutschein-Spezialisten zu.

Neben Deutschland und Europa bedient ANIMOD seit 2011 mit zwei Tochterfirmen auch den US-amerikanischen Markt. Im Mittelpunkt steht hierbei der Ausbau des unternehmerischen Netzwerkes, wie zum Beispiel die Akquisition neuer Hotel- und Vertriebspartner. Zudem bietet das Kölner Unternehmen seit 2010 Hotelgutscheine auch für den Wiederverkauf an. Zu speziellen Konditionen können Reseller Hotelgutscheine von ANIMOD erwerben und auf ihren eigenen Absatzkanälen vertreiben. Daneben erweitert das Unternehmen ständig sein Portfolio an Destinationen und konnte aktuell die Weltmetropolen Istanbul, Las Vegas, Lissabon und Amsterdam mit aufnehmen.

