Haubner zu SPÖ-AMS-Postenschacher: Schweigen von Hundstorfer und Brauner ist nächster Skandal

Politische Einflussnahme Hundstofers und falsche Information an Parlament laut Zeugenaussagen bestätigt - Brauner wollte AMS-Gelder für rotes Wien - Wahrheit muss ans Licht

Wien, 18. September 2013 (OTS) - "Das Schweigen von Minister Hundstorfer und Wiens Vizebürgermeisterin Brauner lässt tief blicken und ist in Wirklichkeit der nächste Skandal rund um die eklatante SPÖ-AMS-Postenschacherei", kommentiert der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, den fragwürdigen Umstand, dass die beiden SPÖ-Politiker seit Aufkommen neuer Fakten scheinbar in der Versenkung verschwunden sind. "Ein SPÖ-Minister zieht parteipolitische Fäden, besetzt den AMS-Wien-Chefposten nicht mit der am besten qualifizierten Bewerberin und gibt dem Parlament auch noch falsche Informationen. Wiens SPÖ-Vizebürgermeisterin Brauner wollte sich ungeniert am Fördertopf des AMS bedienen und hat daher bei ihrem Kollegen Hundstofer gegen die bestqualifizierte Kandidatin interveniert. Und was sagen die beiden Genossen dazu? Nichts. Sie sind den Österreicherinnen und Österreichern mehr als nur eine Erklärung schuldig! Die Wahrheit muss ans Licht", betont Haubner. ****

"Wie die ehemalige Chefin des AMS-Wien, Claudia Finster, unter Wahrheitspflicht aussagte, übte Brauner mehrmals politischen Druck auf sie aus, um an die AMS-Gelder für das rote Wien zu kommen: 'Wir sind beide Frauen und beide bei der SPÖ - da muss doch was machbar sein' - Was soll das bedeuten, Frau Brauner? Das ist falsch verstandene Frauen-Solidaritet, wenn weibliche Führungskräfte aufgefordert werden, Gesetze zu umgehen und Gelder für Arbeitslose für parteipolitische Zwecke umzuleiten. Das ist ein echter Skandal", so Haubner.

