"matinee" am 22. September startet neue ORF/3sat-Reihe "Der Geschmack Europas"

Wien (OTS) - Zwischen Slowenien und Osttirol liegt der Garten Eden. Zumindest in der ORF-"matinee" am Sonntag, dem 22. September 2013, ab 9.05 Uhr in ORF2, die diesmal einen großen Bogen zwischen traditioneller slowenischer Kulinarik und Küchenkultur, neuer und alter englischer Gartenkunst und Osttiroler Almmusik mit Geburtstagsjubiläum spannt. Durch den abwechslungsreichen Kulturvormittag, den in bewährter Manier die wöchentlichen "Kulturtipps" beschließen, führt Peter Schneeberger.

"Der Geschmack Europas - Der slowenische Karst" (9.05 Uhr)

Wie isst Europa? Die neue, von ORF und 3sat koproduzierte Reihe "Der Geschmack Europas" bietet Antworten auf diese Frage und erkundet die Küchen und Kulturen unseres Kontinents. In den kulinarischen Reisereportagen kredenzt Präsentator Lojze Wieser, Gastrosoph, Autor und Verleger, fremde und vertraute Gerichte der europäischen Speisetafel. Mit außergewöhnlichen Menschen spricht er über die Besonderheiten ihrer Region, erforscht kulturgeschichtliche Hintergründe und würzt mit vielem, kleinem Wissen eines leidenschaftlichen Kochs. Entstanden ist ein poetischer Reisebericht, der berührt und zeigt, dass eine Speise mehr ist als nur Kochrezept oder Gaumenfreude. Die erste Folge, gestaltet von ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl, führt das TV-Publikum in Österreichs Nachbarland Slowenien - in den Karst und in die Goriska Brda, das Görzer Hügelland.

Im Karst, dem kargen Land der Steine, treffen sich die mediterrane und die alpine Kultur - in architektonischer wie in kulinarischer Hinsicht. Der Karst ist eine Gegend, die traditionell die Grenze zwischen Olivenöl- und Butterregion bildet und die sich immer mit den Nachbarländern befruchtet hat. Alles, was das Land Gutes zu bieten hat, mischen die Bäuerinnen in den Eintopf Jota, der exemplarisch ist für die Vermischung der Kulturen. Der gehaltvolle Teran, Rotwein und Lebenselixier, wird verkostet, von der Bora luftgetrockneter Prsut von einem 97-jährigen Fleischermeister in hauchdünne Scheiben geschnitten, Gedichte und Loblieder auf den rauen Karst gesungen. Auch in der benachbarten Goriska Brda, dem Land der Oliven- und Obstbäume, wird das Leben mit der Natur zelebriert. Zu Kaisers Zeiten waren getrocknete Zwetschken eine Delikatesse, heute beherrschen nur noch wenige die Kunst des Zwetschken-Schälens. Aus Wildspargel, Löwenzahn und Kräutern werden Köstlichkeiten gezaubert und mit dem gekocht, was vor der Haustür zu finden ist - eine Hymne auf das einfache Leben.

3sat strahlt die Folge am Sonntag, dem 23. November, um 14.30 Uhr aus.

"Neue Gartenkunst - Das Eden Project von Tim Smit" (9.45 Uhr)

Wie intergalaktische Riesenwaben liegen die größten Gewächshäuser der Welt in der Erde von Cornwall. Nahe der südenglischen Kleinstadt St. Austell erheben sich futuristische Hightech-Kuppeldächer bis zu einer Höhe von 55 Metern. Unter den Dächern aus Kunststofffolie beherbergt das "Eden Project" eine Pflanzensammlung quer durch die Klimazonen der Welt: Mehr als 100.000 Arten versammeln sich in dem Biosphärenreservat, das von mediterranen Olivenhainen bis zum tropischen Regenwald reicht. Der studierte Archäologe, ehemalige Musikproduzent und Gartenbauer Tim Smit verwirklichte - nach dem Wiederaufbau der viktorianischen Gartenanlage von Heligan - mit dem "Eden Project" nicht allein seinen Traum vom Paradies, sondern schuf eine Attraktion, die täglich Tausende Besucher/innen anlockt. Stararchitekt Nicholas Grimshaw entwarf für das "Eden Project", das größte Treibhaus der Welt, das Initiator Tim Smit vor allem als wichtigen Beitrag zum Umweltschutz sieht. Ein Film von Christoph Schuch.

"20 Jahre Franui - Nicht umblättern, weiterspielen!" (10.10 Uhr)

"Franui", die Musicbanda aus dem kleinen Osttiroler Dorf Innervillgraten, feiert Geburtstag. Zum 20-Jahr-Jubiläum spielen die zehn Musiker auf der Alm, die dem Ensemble den Namen gab: der "Franui"-Wiese, hoch über Innervillgraten. Alle bergaffinen Zuhörer/innen müssen gut gerüstet sein, denn für den Konzertgenuss ist ein Aufstieg von zweieinhalb Stunden nötig. Der ureigene Klang ist das Markenzeichen von Franui. Die Banda verbindet Volksmusikinstrumente wie Harfe, Hackbrett oder Zither mit Bläsern und Streichern. Einmal gehört, erkennt man Franui, die sich mit ihrer Musik in kein Genre einordnen lassen, sofort wieder. Sie schöpfen aus vorhandenem Notenmaterial und komponieren sozusagen weiter. So hat das Ensemble klassische Lieder von Schubert, Brahms und Mahler erfolgreich "weiter komponiert". Bandleader Andreas Schett beschreibt es so: "Manchmal blättern wir einfach nicht mehr um und spielen trotzdem weiter."

Im Heustadl in Innervillgraten hat einst alles begonnen. Mittlerweile tritt Franui bei den Salzburger Festspielen, am Wiener Burgtheater, bei der Ruhrtriennale, in Luxemburg, Frankreich, Italien und beim Hollandfestival in Amsterdam mit anhaltendem Erfolg auf.

Der Film von Terese Andreae begleitet die unkonventionellen Musiker bei ihrem steilen Aufstieg von Amsterdam auf Meeresspielgel-Niveau bis zum Almkonzert auf 2.300 Meter Höhe. Die musikalische Reise bietet eine Mischung aus Blaskapelle, Klezmer, ungarischen Geigenklängen und romantischen Liedern - Musik zwischen Lachen und Weinen.

"Kulturtipps" (10.40 Uhr)

Die aktuelle Ausgabe des ORF-"Kulturguides" berichtet u. a. über die bevorstehende Premiere von Elfriede Jelineks Stück "Kein Licht" im Wiener KosmosTheater, weiters über die dann bereits eröffnete große Matisse-Ausstellung in der Wiener Albertina und gibt einen Ausblick auf das MIMAMUSCH-Festival 2013.

Die "matinee" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

