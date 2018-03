Jarolim: Bilanz von Justizministerin Karl ist erschreckend

SPÖ fordert rasche und schonungslose Aufklärung der sexuellen Übergriffen gegen weibliche Häftlinge - Justizministerin schweigt noch immer

Wien (OTS/SK) - "Die Bilanz von Bundesministerin Karl ist angesichts der dramatischen Verhältnisse in Österreichs Strafvollzugsanstalten erschreckend", erklärt SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Waren es vor kurzem die dramatischen und inakzeptablen Ereignisse in dem von ExpertInnen schon seit langem massiv kritisierten Jugendstrafvollzug im Grauen Haus, so zeigt sich jetzt in dramatischer Form, dass es sich hierbei um keine Einzelfälle handelt, dies vor allem angesichts der heute im Falter veröffentlichten Vorwürfe gegen Justizbeamte", so Jarolim. ****

Es scheint als gäbe es seit langem und auch nun wieder einmal keinerlei Konsequenzen seitens der Justizministerin gegenüber solchen Beamten, denen schwere Übergriffe nachgewiesen worden konnten. Ganz besonders erschüttert zeigt sich Jarolim über die sexuellen Übergriffe gegen Frauen in den Justizanstalten. Auch die über Videokamera aufgezeichneten körperlichen Misshandlungen eines Revierinspektors an einem Häftling sorgen für Entsetzen, vor allem aber der Umstand, dass diese Misshandlungen nur mit einer niedrigen Geldstrafe sanktioniert wurden und der Beamte weiterhin seinen Dienst versieht. "Ich fordere die Justizministerin auf, nicht nur schonungslos aufzuklären und adäquate Konsequenzen zu ziehen sondern vor allem dafür zu sorgen, dass diese Übergriffe von Beamten raschest abgestellt werden", so Jarolim.

Die Bilanz der Justizministerin ist erschreckend. "Die Haftanstalten sind voll, die Haftzahlen steigen, das Personal in den Anstalten und die Staatsanwaltschaft sind überfordert, statt mehr Budget wie versprochen gab es letztendlich weniger - hier hat die Justizministerin offenbar auf allen Ebenen versagt", so Jarolim. (Schluss) up/rm/mp

