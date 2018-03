FP-Mahdalik: Demo Burggasse/Ringsperre - Grüne gleicher als gleich?

Messen die Behörden mit zweierlei Maß?

Wien (OTS) - "Während der Ring für jede Kiffer-Demo und andere Vögel oft auch an Wochentagen über Stunden gesperrt und ein veritables Verkehrschaos ganz selbstverständlich in Kauf genommen wird, dürfen die Betroffenen des grünen Skandalprojekts Mariahilfer Straße-Neu nur am Gehsteig gegen die durch Rot-Grün provozierte Verkehrshölle protestieren", kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Hier dürfte vom Rathaus ganz massiv Druck ausgeübt worden sein, um den Kritikern des rot-grünen Mahü-Fiaskos den Nipf zu rauben.

Die Wiener FPÖ spricht sich seit Jahren gegen inflationäre Demos auf Hauptverkehrsadern und Einkaufsstraßen aus. Parlamentsvor-, Ballhaus-und Rathausplatz wären für diese legitimen Proteste geeignet, zumal dort auch die Ansprechpartner für diverse Forderungen sitzen. "Grüne Hascherln zu hofieren und anständige Bürger zu schikanieren, ist jedoch ein demokratiepolitisches Armutszeugnis für SPÖ und Grüne", sagt Mahdalik. (Schluss)of/en

