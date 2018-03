AVISO: Freitag, 20. September - Innovationsministerin Bures lädt zur "E-Mobility on Stage"

Unter dem Motto "Elektromobilität verstehen und erleben" präsentiert Austrian Mobile Power von 20. bis 21. September Innovationen aus dem Bereich der E-Mobility.

Wien (OTS/BMVIT) - Elektromobilität ist die Mobilität der Zukunft. Als die Elektromobilitäts-Allianz Österreichs holt Austrian Mobile Power in der europäischen Mobilitätswoche spannende Innovationen aus dem Bereich der Elektromobilität vor den Vorhang. Die Ausstellung "E-Mobility on Stage" gibt einen umfassenden Einblick in aktuelle Forschungsthemen, stellt neue Produkte und E-Mobilitätsservices vor und bietet umfangreiche Informationen zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der E-Mobility-Branche. Innovationsministerin Doris Bures lädt am Freitag zu einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung. Hautnah erleben kann man Elektromobilität vor Ort bei Testfahrten mit den neuesten E-Fahrzeugen. ****

"Die E-Mobilität ist in Wien angekommen und findet immer mehr AnhängerInnen. Gleichzeitig gewinnt dieser Wirtschaftszweig auch für unsere heimischen Unternehmen zusehends an Wichtigkeit und sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich. Unsere Forschung auf diesem Gebiet trägt Früchte", unterstreicht Ministerin Bures die Bedeutung der E-Mobilität.

Rundgang durch den Ausstellerbereich mit Innovationsministerin Doris Bures:

Zeit: Freitag, 20. September 2013, 10.30 Uhr

Ort: Josef-Meinrad-Platz beim Burgtheater, 1010 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

