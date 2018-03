"Eco" über die intensive Wirtschaftsverflechtung zwischen Deutschland und Österreich

Am 19. September um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Waltraud Langer präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 19. September 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Geliebte Piefke: Unsere Nachbarn als unersetzbare Wirtschaftspartner

Deutschland wählt - und Österreich hat großes Interesse am Ausgang der Wahl. Hängen doch Wirtschaft und Wohlstand in unserem Land stark davon ab, wie gut es dem großen Nachbarn geht. Deutschland ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner Österreichs. Knapp ein Drittel aller Exporte geht nach Deutschland, fast fünfmal so viel wie nach Italien, dem zweitwichtigsten Absatzmarkt. Umgekehrt hat Österreich den Deutschen im Vorjahr Waren und Leistungen (u. a. Autos) im Wert von 57 Milliarden Euro abgekauft - so viel wie von den zehn nächstwichtigen Ländern zusammengenommen. Und immerhin: Für die deutsche Wirtschaft rangieren wir als Abnehmer an sechster Stelle. Doch auch österreichische Manager sind eine "Export-Spezialität". Und die deutschen Arbeitskräfte stellen hierzulande bereits die größte Gruppe von Gastarbeitern. "Eco" zeigt die intensive Wirtschaftsverflechtung und die dennoch bestehenden Rivalitäten und Spannungen. Ein Bericht von Günther Kogler.

Eine Woche vor die Nationalratswahl steht am Sonntag, dem 22. September, mit der Bundestagswahl in Deutschland die wahrscheinlich wichtigste (europa)politische Weichenstellung des Jahres auf dem Programm. Entsprechend intensiv nimmt sich der ORF dieses Urnengangs an. Bereits am 18. September widmen sich "Weltjournal" und "Weltjournal +" unserem Nachbarland und seinen Politikern. Am Wahltag selbst berichtet zunächst eine "ZiB spezial" ab 17.55 Uhr in ORF 2 von den ersten Hochrechnungen und Ergebnissen. Um 21.50 Uhr meldet sich Armin Wolf mit einer 30-minütigen "ZiB 2 spezial" samt aktuellen Berichten und Reportagen direkt aus Berlin. Das "im ZENTRUM" um 22.25 Uhr zur "Wahl 13" mit Tarek Leitner befasst sich mit dem Thema "Europa", die Deutschlandwahl wird dabei wohl eine Rolle spielen.

Hilfe vom Finanzamt: Beamte geben Steuertipps an Senioren und Pensionisten

Unverhofft, aber doch. Das Finanzamt kommt den Steuerzahlern aktiv entgegen und hilft ihnen, das Geld zurückzubekommen, das ihnen rechtlich zusteht. Speziell Seniorinnen/Senioren und Pensionistinnen/Pensionisten wissen oft nicht, wie sie es anstellen müssen, um für getätigte Ausgaben wie Brillen, Hörgeräte oder Zahnersatz Geld vom Finanzamt einzufordern. Automatisch gibt es das nämlich nicht - ein Antrag ist nötig. "Eco" bringt zehn attraktive Steuertipps direkt aus dem Finanzamt. Beamte der Finanz erklären, wie z. B. Aufwendungen für die Wohnungssanierung, Zusatzversicherungen oder Spenden unter bestimmten Umständen von der Steuer abgesetzt werden können. Oder wie die abgezogene Sparzinsensteuer doch noch beim Sparer landet. Ein Bericht von Beate Haselmayer.

Pflanzen statt Fleisch: Gute Geschäfte mit dem veganen Leben

Schnitzel aus Weizengluten, Hanfbier und vegane Eiscreme ohne Fett und Milch. Klingt exotisch. Doch veganes Essen und Leben scheint im Trend zu liegen. Nicht nur, weil es eine Alternative für Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeit ist. In Wien gibt es eigene vegane Restaurants, in denen der faschierte Braten nicht aus dem Stall, sondern vom Acker kommt. Und aus Berlin, dem Zentrum von Vegetarismus und Veganismus, kommt demnächst ein neuer veganer Supermarkt. Das Geschäft scheint zu blühen; die um 20 Prozent höheren Preise als im normalen Supermarkt schrecken nicht ab. "Eco" zeigt, wie sich der Trend ausbreitet und wer mit dem fleischlosen Leben gute Umsätze verbucht. Das geht bis zu den Landwirten, die auf den Anbau von Sojabohnen setzen. Ein Bericht von Ingrid Greisenegger.

