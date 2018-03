ÖAMTC-Pannenhilfe: Rekordsommer sorgt für mehr als 1.900 Einsätze pro Tag

Österreichweit 175.000 Einsätze in den Sommermonaten - Vorjahreszahlen deutlich übertroffen

Wien (OTS) - Die ÖAMTC-Pannenfahrer hatten Anfang Juni bis Ende August alle Hände voll zu tun. "175.000 Mal sind die Gelben Engel in den Sommermonaten österreichweit ausgerückt", zieht Gerhard Samek, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe für Wien, Niederösterreich und das Burgenland Bilanz. "Das sind rund 1.900 Einsätze pro Tag." Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden die Pannenfahrer im Sommer zu rund 167.000 Einsätzen (ca. 1.800 pro Tag) gerufen. "Schuld" an den vielen Einsätzen war die außergewöhnliche Hitze, die Österreich über weite Teile des Sommers fest im Griff hatte. "Vor allem im Juni hat sich heuer die Anzahl der Einsätze im Vergleich zu 2012 deutlich erhöht", berichtet Samek. "Spitzenzeit war aber der August. In diesem Monat gab es im Schnitt mehr als 1.900 Einsätze täglich."

Die meiste sommerliche Arbeit hatten die ÖAMTC-Pannenfahrer einmal mehr in Wien. Mehr als 37.000 Einsätze (ca. 400 pro Tag) wurden von Anfang Juni bis Ende August in der Bundeshauptstadt gezählt. Nicht viel weniger gab es in Niederösterreich zu tun, wo die Gelben Engel knapp 32.000 Mal zu Hilfe gerufen wurden. Dahinter folgen im Bundesländerranking Oberösterreich (rund 27.000 Einsätze), die Steiermark (24.000), Tirol (18.000), Kärnten (15.000), Salzburg (11.000), Vorarlberg (6.000) und das Burgenland (5.000). "Bereits im Vorjahr war der Sommer sehr einsatzstark. Dennoch sind die Einsatzzahlen heuer in jedem Bundesland weiter angestiegen", so der ÖAMTC-Experte.

Heißer Sommer lässt auch Zahl der Abschleppungen österreichweit steigen

Ein ähnliches Bild zeigte sich im Sommer auch bei den Abschleppungen. 2012 kamen die ÖAMTC-Abschleppfahrzeuge in den Sommermonaten rund 58.000 Mal zum Einsatz, heuer war in rund 60.000 Fällen ein Fahrzeug nicht mehr flott zu machen und musste abgeschleppt werden. "Im Bereich der Abschleppdienstleistungen kann man ebenfalls davon ausgehen, dass die extreme Hitze zu erhöhten Einsatzzahlen geführt hat. Außerdem ist die Hochwasserkatastrophe erst Anfang Juni langsam abgeklungen und hat viele defekte Fahrzeuge zurückgelassen", analysiert Samek. Auch in der Abschleppstatistik liegt Wien mit rund 12.000 Einsätzen auf Rang 1, gefolgt von Oberösterreich (rund 10.000 Abschleppungen), Tirol und der Steiermark (jeweils rund 8.000), Niederösterreich (7.000), Kärnten (6.000), Salzburg (4.000), Vorarlberg (3.000) und dem Burgenland (2.000).

An den häufigsten Pannenursachen hat sich im Vergleich zum Sommer 2012 nichts geändert. Probleme mit der Batterie bleiben der Hauptgrund für einen Einsatz der Gelben Engel. "Zwischen Anfang Juni und Ende August 2013 haben die ÖAMTC-Pannenfahrer österreichweit rund 44.000 Mal eine defekte oder leere Batterie diagnostiziert", hält der Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe fest. Auch hier gibt es - hauptsächlich durch die extremen Temperaturen bedingt - einen Anstieg gegenüber dem Vorjahressommer (rund 40.000 defekte/leere Batterien) zu verzeichnen. Weitere häufige Pannengründe waren im Sommer 2013 Probleme mit Motor und Motormanagement (ca. 40.000), mit dem Generator bzw. dem Starter (ca. 15.000), mit den Reifen (ca. 12.000) oder "Aufsperrdienste" wegen defekter Schlösser oder eingesperrter Schlüssel (ca. 10.000).

