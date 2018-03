Bluttat: Personalvertretung zutiefst betroffen

ExekutivbeamtInnen erfüllen schwierige Aufgabe

Wien (OTS/PG) - "Auch die Kolleginnen und die Kollegen der Sicherheitsverwaltung sind zutiefst betroffen über die Bluttat in Niederösterreich, bei der drei Polizisten und ein Rettungssanitäter in Ausübung ihres Dienstes ermordet wurden. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen, den Gattinnen, den Kindern und den nächsten Verwandten und Bekannten der Verstorbenen. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit", so der Vorsitzende Anton Schuh und sein Stellvertreter Michael Dunkel.

Und weiter: "Einmal mehr ist dadurch zum Ausdruck gekommen welch schwierige Aufgabe unsere Exekutivbeamten und -beamtinnen zu erfüllen haben, um Personen, die sich außerhalb der Regeln in unserer Gesellschaft bewegen, zum Wohle Aller entgegen zu treten".

Rückfragen & Kontakt:

Anton Schuh

Vorsitzender der Bundesvertretung Hoheitsverwaltung

Herrengasse 7

1014 Wien

Tel.Nr.: 0664/4626971