Krainer: Aufkommensneutrale Steuersenkung nützt Wachstum und Konsum

"Njet" der ÖVP ist "trotziger Justament-Standpunkt" - ÖVP wollte selber Reform

Wien (OTS/SK) - Auf die ökonomischen Effekte einer aufkommensneutralen Steuerentlastung für die Lohn- und Einkommenssteuerpflichtigen, wie sie die SPÖ vorschlägt, weist heute SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer hin. "Alle Ökonomen - nationale sowie internationale - sagen uns seit langem, dass wir bei den Steuern auf Arbeit runter müssen. Eine Entlastung der Arbeitnehmer hat auch positive Effekte auf Wachstum und Konjunktur. Warum die ÖVP, die seit Monaten ebenfalls von einer Senkung des Eingangssteuersatzes spricht, jetzt plötzlich Nein sagt, ist sachlich überhaupt nicht nachvollziehbar", so Krainer am Mittwoch. ****

Für die SPÖ ist entscheidend, dass der Budgetpfad eingehalten wird -eine Entlastung bei der Lohn- und Einkommenssteuer muss deshalb aufkommensneutral sein. "Wir haben ein Konzept zur Gegenfinanzierung vorgelegt, das sehr vorsichtig gerechnet ist. Die Reform ist finanzierbar", so Krainer.

Das "Njet" der ÖVP ist für Krainer "ein trotziger Justament-Standpunkt": Finanzministerin Fekter spricht seit Monaten davon, dass sie ein eigenes Modell vorlegen will - ist das aber bis heute schuldig geblieben. "Jetzt hat die SPÖ als erste und einzige Partei ein konkretes, detailliertes Konzept zur Entlastung des Faktors Arbeit mit Gegenfinanzierung vorgelegt - und plötzlich will die Finanzministerin von einer Steuerentlastung nichts mehr wissen. Glaubwürdigkeit sieht anders aus", so Krainer abschließend. (Schluss) ah

