dpa-digital services präsentiert Mobile-Publishing-Suite auf Fachmesse

Hamburg/Berlin (ots) - Vom 7. bis 9. Oktober 2013 trifft sich die globale Verlagsbranche auf der Technologiemesse WAN-IFRA World Publishing Expo in Berlin. Mit dabei ist erstmals auch die jüngste Tochter der beiden Nachrichtenagenturen APA - Austria Presse Agentur und dpa Deutsche Presse-Agentur: Die dpa-digital services GmbH präsentiert ihre aktuellen Entwicklungen für das Publizieren von Inhalten auf mobilen Geräten.

Die Mobile Publishing Suite der dpa-digital services GmbH ermöglicht Zeitungsverlagen, ihre Inhalte multimedial aufzubereiten und in verschiedenen Darstellungsformen auf allen gängigen Tablets und Smartphones zu veröffentlichen. Die Lösungen der dpa-digital services sind bei zahlreichen führenden Printmedien im deutschsprachigen Raum im Einsatz.

Die aktuelle Version der Mobile Publishing Suite kombiniert auf HTML-Basis ein E-Paper, das der jeweiligen Printausgabe der Zeitung entspricht, mit einer magazinartig gestalteten Aufbereitung der Inhalte. "Da für die Mobilversion bereits bestehende redaktionelle Datenfeeds genutzt werden können, erhalten Verlagshäuser so mit wenig Aufwand eine professionelle interaktive mobile Ausgabe", erklärt Geschäftsführer Meinolf Ellers.

Auch die neuen Features der App für Leserinnen und Leser können sich sehen lassen: "Die neue Version 4 bringt so richtig zur Geltung, was die Endgeräte mittlerweile 'drauf haben'", freut sich Günter Kaminger, ebenfalls Geschäftsführer: "Sei es mit interaktiven Widgets wie Sudokus, grafisch anspruchsvollen Elementen von automatisch generierten Übersichtsseiten oder laufend aktuellen Live-Inhalten."

WAN-IFRA World Publishing Expo 2013

Montag, 7. Oktober bis Mittwoch, 9. Oktober

Berlin ExpoCenter City, Messedamm 22, 14055 Berlin

dpa-digital services GmbH: Halle 3.2, Stand 322 (gemeinsam mit dpa)

Die Experten von dpa-digital services stehen für Beratungsgespräche und Terminvereinbarungen auf der Messe gerne zur Verfügung.

Die dpa-digital services GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der APA - Austria Presse Agentur eG und der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH. Die gemeinsame Tochter nutzt die Stärken der beiden Nachrichtenagenturen bei der Entwicklung von Angeboten für den Mobile-Publishing-Markt in Deutschland. Weitere Informationen unter www.dpa-digitalservices.com.

Die APA - Austria Presse Agentur ist die nationale Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur und neun Tochterunternehmen zusammen und ist in den Geschäftsfeldern Nachrichtenagentur, Bildagentur, Informationsmanagement und Informationstechnologie tätig. Darüber hinaus umfasst die Gruppe internationale Beteiligungen in der Schweiz (Bildagentur) und in Deutschland (Mobile Publishing Lösungen). Die APA-Redaktionen sorgen für Echtzeit-Nachrichtendienste in Wort, Bild, Grafik, Audio und Video, die Tochterunternehmen bieten Verbreitungs-, Recherche- und Wissensmanagement-Dienste sowie Informationstechnologie-Lösungen. Weitere Informationen unter www.apa.at.

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Weitere Informationen unter www.dpa.com.

